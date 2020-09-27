Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 28 сентября 2020 года: вылечившихся становится все меньше

С приходом холодов в Новосибирске растет заболеваемость COVID-19 Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 28 сентября 2020 года таковы: врачи выявили в регионе 76 новых заболевших за минувшие сутки. Общее число заразившихся COVID-19 c начала эпидемии составляет почти 13 тысяч человек, среди них 762 ребенка. В общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом Новосибирск занимает 22 место.

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирске.

КОЛИЧЕСТВО ВЫЛЕЧИВШИХСЯ ОТ COVID-19 СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Число излечившихся пациентов упало. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц всего 46 человек, которые выздоровели от COVID-19. Общее число излечившихся с начала вспышки заболевания составляет 11 818 человек.

ЧЕТЫРЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил новые данные о смертности пациентов. За минувшие сутки скончались четыре человека: трое мужчин в возрасте 52 года, 53 года и 63 года, и одна женщина в возрасте 65 лет. Общее число жертв коронавируса составляет 439 человек.

КОРОТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 76 человек

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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