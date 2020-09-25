Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 сентября 2020 года: масочный режим продлили

Анализы и снимки помогают вовремя увидет болень.

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 26 сентября 2020 года: за прошедшие сутки еще 67 жителей области заболели COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания в Новосибирской области заразились 12782 человека, в том числе 751 ребенок. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости COVID-19 за сутки

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области сразу 7 детей заболели COVID-19 за прошедшие сутки. Подобного роста заболеваемости среди несовершеннолетних не было с начала сентября. В детской больнице №3 находится 21 ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались четыре пациента: трое мужчин в возрасте 57, 78 и 85 лет и женщина в возрасте 88 лет. Общее число смертей от коронавируса в регионе составляет 432 человека.

На данный момент в отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 40 пациентов. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ еще 11 человек.

Но есть и хорошие новости: из больниц выписали еще 78 пациентов, которые побороли COVID-19. Общее число излечившихся с начала эпидемии выросло до 11 688 человек.

ПРОДОЛЖАЕМ НОСИТЬ МАСКИ

В регионе - новый сплеск заболеваемости коронавирусом, в связи с эти областные власти объявили, что масочный режим в регионе продляется на два месяца.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 67 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроют с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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