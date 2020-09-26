Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 27 сентября 2020 года: зараза унесла 435 человек

Еще 72 человека заразились коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 27 сентября 2020 года таковы: еще у 72 человек обнаружили болезнь. Всего с начала эпидемии заболели больше 12854 сибиряков, среди них 758 детей. В общероссийском рейтинге по коронавирусу Новосибирск занимает 22 место.

Статистика по коронавирусу в регионе.

УМЕРЛИ ТРОЕ ПАЦИЕНТОВ

За сутки от коронавируса в Новосибирске скончались еще три человека: это мужчины в возрасте 63 года и 72 года и женщина в возрасте 38 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 435 человек.

На сегодняшний день в реанимации находятся 47 человек, а к аппарату ИВЛ подключены 10 сибиряков.

ЗАБОЛЕЛИ СЕМЬ ДЕТЕЙ

За сутки еще 7 детей госпитализировали в больницы с диагнозом коронавирус. Неутешительные данные приводит областной оперштаб.

— Госпитализированы 20 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщается в статистике от оперштаба.

КОРОТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 72 человека

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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