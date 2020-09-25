Географический диктант впервые пройдет в Центре патриотического воспитания Новосибирской области

Фото предоставлено Центром патриотического воспитания Новосибирской области.

У Географического диктанта Российского географического общества в этом году первый юбилей - 5 лет. С 2015 года участники акции анонимно отвечают на вопросы по географии России по всей стране. В 2019 году в Новосибирске действовали четыре площадки: три открытые и одна закрытая. В этом году заявки еще принимаются, наш город уже заявил семь мест проведения диктанта. 29 ноября Центр патриотического воспитания Новосибирской области примет географическую акцию впервые.

- Идея принять этот диктант у себя родилась только в этом году. Дело в том, что в сентябре мы впервые провели «Диктант Победы». Опыт оказался удачным, поэтому решили его повторить. Заявку на офлайн-проведение мы уже подали, нас зарегистрировали. Мы заинтересованы в проведении Географического диктанта на нашей площадке, ведь все, что связано с популяризацией знаний по географии России, имеет тонкую связь с патриотизмом, - рассказала эксперт отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической деятельности Центра патриотического воспитания Новосибирской области Ольга Королева.

Площадка будет закрытой, то есть для доступа участникам потребуется предварительное согласование. Заявки отправляются по почте, указанной на сайте: dictant.rgo.ru, в разделе «География диктанта»/Новосибирская область/ГКУ Центр патриотического воспитания.

В диктанте будет 10 вопросов базового уровня по географии России и 30 - на образное мышление, эрудицию и логику. Возможно, часть из них коснутся Новосибирской области. Вопросы зададут известные актеры и телеведущие. На ответы будет отведено 45 минут.

В связи с вероятностью ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах России из-за COVID-19 Русское географическое общество даст площадкам возможность оперативно поменять формат акции с очного на дистанционный. Таким образом, диктант состоится в любом случае.