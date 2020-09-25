На международном инженерном чемпионате CASE-IN выступил «Доктор Ом» - квартет молодых специалистов АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Как и многие мероприятия в этом году, соревнования сибирских инженеров были проведены в онлайн-формате для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности участников.

Основной целью соревнований является профессиональное и личностное развитие молодых специалистов компаний и организаций топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса. В этом году Осенний кубок чемпионата прошел уже второй раз и собрал 11 команд со всей Сибири. В число участников отборочного этапа вошли и сотрудники системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - Акционерного общества «Региональные электрические сети».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При всесторонней поддержке молодежного совета первичной профсоюзной организации АО «РЭС» была создана команда «Доктор Ом», в которую вошли четыре молодых инженера из аппарата управления и филиалов предприятия. Многие из них ранее принимали активное участие в различных семинарах, выставках и форумах отраслевой направленности, в том числе и в недавно прошедшей конференции сообщества «Молодые инженеры ТЭК».

Для участия в отборочном этапе команде необходимо было подготовить кейс в рамках единой темы сезона «Технологическая модернизация». При этом кейс должен был содержать разработку проекта создания предпринимательской экосистемы, поддерживающей выход компании на новые рынки с учетом стратегических ориентиров развития компании и подвижности региональной среды. Новосибирские энергетики представили вниманию комиссии проект по созданию сети зарядных станций на базе существующих электрических сетей АО «РЭС».

По итогам отборочного этапа команде «Доктор Ом» удалось достойно представить предприятие на чемпионате - от лидеров зачета их отделяют буквально несколько баллов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Помимо непосредственного участия в соревнованиях специалисты Общества были привлечены и в качестве экспертов. От лица сетевой организации в состав комиссии был включен технический контролер АО «РЭС» Сергей Викторович Рагозин. Стоит отметить, что для компании это не первый опыт - в прошлом году энергетики также вошли в состав экспертной комиссии, только в Студенческой лиге чемпионата.

В целом участие сотрудников АО «РЭС» в Осеннем кубке Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN не только позволило получить полезный опыт, но и способствовало развитию профессиональных знаний и лидерских навыков, а также личностных компетенций молодых энергетиков. Кроме того, привлечение молодежи к решению актуальных производственных задач, стоящих перед компанией и всей отраслью, обеспечивает инновационный подход и качественный обмен опытом и знаниями.