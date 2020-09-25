«Она просит меня не плакать»: девочку парализовало после гибели ее мамы

Арине сейчас нужна платная реабилитация: она стоит полмиллиона рублей. Фото: личный архив.

В семье 9-летней Арины Тарасовой не празднуют Новый год: четыре года назад этот праздник навсегда разделил жизнь сибиряков на до и после. В жутком ДТП погибла мама девочки, а самой малышке, ставшей инвалидом, нужно дорогостоящее лечение.

Это фото Арины вместе с мамой сделано за несколько часов до аварии. Фото: личный архив.

«ЕЙ ПРИХОДИТСЯ УЧИТЬСЯ ВСЕМУ С НУЛЯ»

29 декабря 2016 года у Арины был утренник в детском саду: после праздника они вместе с мамой Ксенией должны были поехать из Новосибирска в гости к бабушке — в поселок Юргинский Кемеровской области.

— Около пяти вечера дочка позвонила мне и сказала, что они с внучкой выезжают к нам. Я тогда еще спросила: «Может, дома останетесь? Дорога плохая». Но Ксюша успокоила: «Мама, я потихоньку. Тем более, Ариша в машине», — рассказала КП-Новосибирск Марина Александровна, бабушка Арины.

Арину сейчас растит бабушка. Фото: личный архив.

А через полчаса женщине позвонили с телефона Ксении, но вместо дочки она услышала чужой мужской голос:

— Он сказал только: «У поселка Мошково произошла авария. Крепитесь», — вспоминает тот звонок бабушка Арины. — Мы с мужем сразу же туда поехали: когда добрались, то увидели там только эвакуатор и раздавленную машину дочки. Нам объяснили, что два автомобиля со встречных полос выбросило навстречу друг другу, и что Ксюшу и внучку увезли в больницу.

Врачи сообщили семье страшные вести: Ксения умерла, а Арина находится в коме. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, были сломаны восемь ребер, ключица, тазовая кость, проколото легкое. Бабушка часами сидела у постели ребенка, растирала ей ручки и ножки. Пришла девочка в сознание только спустя два месяца:

Арине пришлось заново учиться говорить и ходить. Фото: личный архив.

— У внучки полностью парализовало правую сторону: ей пришлось учиться всему с нуля — дышать, глотать, сидеть, звуки произносить, — рассказывает Марина Александровна. — Я очень боялась того момента, когда Арина начнет говорить и спросит, где мама. Мы ей ничего не рассказывали, но как-то внучка сама сказала: «Мамочка там! Она ко мне приходит. Я ее вижу, слышу. И она очень просит, бабушка, чтобы ты не плакала!». Не знаю, как такой маленький ребенок смог все это понять.

Арина до сих пор говорит родным, что мама к ней приходит:

— Мы однажды поехали на кладбище, но потом она сказала, что больше не будет ездить туда. Внучка говорит, что мама всегда рядом с ней, и на могилу ей не обязательно ездить, — рассказывает Марина Александровна.

Арина справляется с домашним обучением. Фото: личный архив.

ПОЛМИЛЛИОНА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Сейчас сильной девочке нужна помощь медиков — ее готовы принять на реабилитацию в подмосковном центре.

— Внучке ни в коем случае нельзя ее пропускать: каждый раз, когда мы ездим на занятия, у нее появляются новые навыки. Мы даже смогли отдать Арину на домашнее обучение: правда, внучка пишет только левой рукой и делает все медленнее, чем другие дети, но для нас это уже большой прогресс, — говорит Марина Александровна. — Учительница мне потом сказала, что некоторые здоровые дети занимаются хуже, чем Арина. Внучка еще до аварии мечтала стать ветеринаром: лечить кошек и собак. И мечтает об этом до сих пор!

Реабилитация поможет девочке разработать руку и лучше ходить. Фото: личный архив.

А еще Арина потихоньку учится ходить: правда, пока самостоятельно она может сделать только несколько шагов, а потом падает. Правая рука у девочки до сих пор не двигается, и чтобы ее разработать, нужна реабилитация. Но она платная: лечение в центре обойдется в 526 тысяч рублей — у семьи таких денег.

Уважаемые читатели, если вы готовы помочь Арине, то свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72: мы обязательно все передадим ее бабушке.

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