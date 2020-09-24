Секрет одного ВПК: Мы готовим будущих офицеров

Лариса Пажога, руководитель военно-патриотического клуба «Альтаир». Фото предоставлено Л. Пажога.

Военно-патриотический клуб «Альтаир» появился в Убинском районе в 2000 году. Все начиналось с небольшого кружка на базе школы. Его руководителем стала учительница биологии Лариса Пажога. Женщина не заметила, как окунулась в военную тематику с головой, и решила кардинально сменить профессию. Сибирячка ушла из школы в Дом детского творчества, где сейчас находится «Альтаир», и уже 20 лет готовит юных патриотов к службе в армии.

- Дети очень хотели принять участие в областной игре «Победа», раньше ее называли «Зарницей». Мы решили попробовать, а почему бы нет? Первые пару лет занималось мало ребятишек - около 15 человек. Сейчас в составе нашего клуба 35 человек, - рассказала «КП» - Новосибирск» Лариса Пажога, руководитель военно-патриотического клуба «Альтаир».

За плечами у «Альтаира» больше сотни побед на различных конкурсах и соревнованиях. По словам руководителя клуба, в их коллекции больше 500 грамот и благодарностей.

- Жизнь клуба очень насыщенная. Дети ездили в военно-патриотический лагерь, занимали и третьи, и первые места, прыгали с парашютами. В конкурсе «Победа» регулярно становимся вторыми или третьими. До всероссийского уровня еще не добрались, но стремимся, - говорит сибирячка. - Был еще фестиваль «Готов к труду и защите Отечества» - мои ребята показали мастер-класс при сдаче нормативов ГТО, тоже взяв призы.

Ребята участвуют в «Молодецких играх». Фото предоставлено Л. Пажога.

Зачем же подросткам вступать в ряды патриотов? Ответ прост: это готовит их к армии. Как рассказывает Лариса Пажога, она регулярно получает благодарности из разных воинских частей:

- За несколько лет из моей школы вышло 16 будущих офицеров: 6 парней служат в МВД, а 10 - учатся в военном училище. Плюс ко всему благодаря военно-патриотическому клубу дети узнают историю Великой Отечественной войны и своей Родины. Еще они учатся стрелять, проходят полосу препятствий, собирают и разбирают автомат на время, держат себя в хорошей физической форме.

Из-за пандемии коронавируса пришлось приостановить занятия, но патриоты нашли выход. Чтобы не терять навыки, они тренировались по одному. Иногда даже у руководителя дома.

Сейчас военно-патриотический клуб работает в прежнем режиме, соблюдая все необходимые условия, чтобы инфекция не распространялась. Дети занимаются в небольших группах, автоматы обрабатывают антисептиком, а помещения проветривают и моют каждые два часа.

- В ближайшее время мы планируем оставаться на прежнем уровне. Хотим провести «Молодецкие игры», которые организуем на базе нашего клуба уже не первый год. Это межрайонные соревнования между военно-патриотическими клубами. Надеемся, что в этом году коронавирус не станет помехой, - добавляет Лариса Пажога.

Материал подготовлен по заказу ГКУ Центр патриотического воспитания.