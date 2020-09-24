Секрет одного ВПК: новосибирские школьники прыгают с парашютом и мечтают об окончании пандемии

Подготовка к прыжкам с парашютом. Фото предоставлено Д. Черных.

Военно-спортивная школа «Союз» известна в Новосибирске с советских времен. Она открылась еще в 1988 году на базе аэрокосмического лицея при центре внештатной подготовки «Галактика». Ее создали три молодых педагога дополнительного образования: Сергей Юднев, Алексей Редькин и Дмитрий Черных. За 32 года курсанты этого клуба неоднократно одерживали победы в областных и городских соревнованиях.

Главная изюминка клуба - парашютно-десантная подготовка. Детей старше 12 лет готовят к прыжкам с парашютом: сначала ребята проходят курс наземной подготовки, а потом начинается практика, во время которой дети могут получить спортивные разряды по парашютному спорту. Курсантам помогает Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Прыжки с парашютом - не единственное направление работы. Ребята также занимаются военно-спортивной подготовкой и участвуют в соревнованиях. В марте этого года ВПШ «Союз» приняла участие в лыжном многоборье, посвященном памяти легендарного военного летчика и нашего земляка Александра Покрышкина. На лыжной дистанции ребята преодолевали рубежи: стреляли из винтовки, собирали-разбирали автомат, оказывали первую медицинскую помощь. А перед лыжным соревнованием проходил конкурс по теории - участники отвечали на вопросы об Александре Покрышкине и истории Великой Отечественной войны.

Обед во время профильной смены. Фото предоставлено Д. Черных.

В период карантина клуб перешел в дистанционный режим. Ребята общались с руководителем благодаря Zoom, Skype, WhatsApp. Школьники скидывали видеосюжеты, домашние тренировки и задания для соревнований на интернет-платформы. Курсанты проходили онлайн-викторину и онлайн-тесты по физической подготовке. В этот период удалось поучаствовать в первенстве, посвященном памяти другого нашего известного земляка и ветерана - Дмитрия Алексеевича Бакурова, который умер год назад в почтенном возрасте, но оставил массу воспоминаний о войне.

- Военно-спортивная школа дает детям и профессиональную ориентацию, и физическую подготовку, и дополнительные знания. Мы проводим много исторических викторин. Ребята участвуют в движении «Бессмертный полк» и во многих соревнованиях, которые посвящены памяти знаковых для города Новосибирска личностей. Во время подготовки к этим мероприятиям курсанты узнают биографии интересных людей и о том, что они сделали для города, а также изучают историю. Кроме того, во время соревнований ребята знакомятся с другими участниками, общаются, находят друзей, - рассказал о значимости работы военно-спортивной школы Дмитрий Черных.

Сейчас самая главная мечта клуба - возобновить образовательный процесс, все ждут, когда будет побеждена пандемия, ведь тогда можно будет участвовать во всех традиционных и любимых соревнованиях и профильных сменах лично, а не онлайн.