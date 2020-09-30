Отопительный сезон - время задуматься о резервных источниках питания

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Наступление отопительного сезона всегда характеризуется резко возрастающими нагрузками на электрические сети. С каждым годом наблюдается рост потребления электрической энергии, так как не только увеличивается количество потребителей, но и расширяется перечень используемых электроприборов, в том числе позволяющих отопить жилые дома и создать комфортные условия в нежилых помещениях.

Вместе с тем рост объемов потребления при использовании обогревательных приборов, безусловно, сопровождается увеличением сумм счетов за электроэнергию. И тогда в погоне за сомнительной экономией недобросовестные граждане пытаются любым способом скрыть дополнительное потребление. Иными словами, воруют электроэнергию, используя такие ухищрения, как скрытая проводка, установка магнитов, наброс на провода ЛЭП и т. д.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Чтобы избежать нарушений и рационально использовать электроэнергию, специалистами Общества были подготовлены советы для бытовых потребителей по энергосбережению дома и в офисе, которые размещены на официальном сайте АО «РЭС»: www.eseti.ru. При соблюдении этих простых правил экономия электроэнергии может составить до 50% ежемесячно. То есть затраты на оплату электроэнергии можно снизить, не прибегая к использованию противозаконных методов, которые по сути являются хищением электроэнергии.

В преддверии отопительного сезона жителям и владельцам индивидуальных жилых домов не стоит забывать о зависимости системы газового отопления частного дома от наличия электрической энергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Невозможно полностью исключить вероятность отключения электричества, ведь причины бывают самыми разнообразными - от плановых работ до аварийных ситуаций. При этом даже непродолжительное отсутствие электроснабжения вызывает остановку работы газовых котлов и, как следствие, быстрое выхолаживание помещения в зимний период.

Но оградить себя от вышеобозначенных проблем не так сложно - достаточно при установке и эксплуатации автономных отопительных систем (в том числе газовых котлов) предусматривать дополнительные независимые (автономные) источники питания (например, дизельный генератор или аккумулятор).

АО «РЭС» призывает потребителей отнестись к эксплуатации отопительного оборудования со всей ответственностью. Заранее предусмотрев возможность бесперебойного питания, можно избежать значительных трат на ремонт или замену оборудования, вызванные возможным аварийным отключением электроэнергии.

Таким образом, бесперебойное электроснабжение в осенне-зимний период зависит не только от работы сетевой организации, но и от сознательности потребления электроэнергии со стороны населения.