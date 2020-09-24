Секрет одного ВПК: здвинские курсанты рассказали о трех лыжных переходах в честь подвига Советской армии в Ивоте

Соревнование «Арми-2019». Город Барабинск, 1 место. Фото предоставлено руководителем ВПК «Витязь»

Житель Здвинска Александр Галкин руководит двумя военно-патриотическими клубами: «Витязь» и «Патриот». Во время соревнований они объединяются и представляют одну команду, чтобы собрать необходимое количество участников. «Витязь» открылся в 2008 году на базе Дома детского творчества. Именно тогда ребята и преподаватели начали участвовать в военно-патриотических соревнованиях и решили создать клуб для регулярных тренировок. А через шесть лет в Цветниковской школе Александр Галкин открыл клуб «Патриот», который занимается военной и спортивной подготовкой. Ежегодно ребята участвуют в районных мероприятиях. 2019 год принес команде «Патриот» сразу две победы: лучшее несение Вахты Памяти и первое место в игре «Зарница».

А в дни памятных исторических событий военно-патриотические клубы города проводят акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». В селе организуют торжественное шествие, курсанты возлагают венки к мемориалу.

Памятна и победа в профильной смене «Юный десантник - 2015». С 28 мая по 11 августа курсанты участвовали в соревнованиях на базе оздоровительного лагеря «Гренада». Клуб занял третье место. Ребятам особенно запомнились турнир по пейнтболу и соревнования по тактической стрельбе. Но на смене проводились не только спортивные мероприятия. Для курсантов организовали встречу с ветеранами Воздушно-десантных войск, участниками боевых действий в Республике Чечня. Офицеры рассказали курсантам о службе и боевых традициях ВДВ.

Барабинск, 2020 год. Смена, посвященная подвигу 29 лыжной бригады. Команда «Патриот» заняла 1 место в эстафете по сборке и разборке автомата, 2 место - смотр строя и песни, 3 место - силовой конкурс. Фото предоставлено руководителем ВПК «Витязь».

Начало этого года тоже было насыщенным. Самое яркое событие - профильная смена, посвященная героическому подвигу 29-й лыжной бригады во время Великой Отечественной войны. Организовал смену Центр патриотического воспитания. В мероприятии участвовали 17 юношеских команд из Новосибирской области. С 28 февраля по 6 марта школьники совершили три лыжных перехода в честь подвига 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады в Ивоте. К памятникам и обелискам, посвященным воинам-землякам, были торжественно возложены цветы.

Конечно, карантин не дал осуществиться многим планам. Но благодаря социальным сетям ребята приняли участие в онлайн-соревновании, посвященном памяти Героя Советского Союза офицера-артиллериста Дмитрия Алексеевича Бакурова. Курсанты проявили себя, заняв второе призовое место в возрастной категории 13 лет.

- Дети взрослеют, побывав на подобных профильных сменах. Они учатся дружить, узнают много нового, применяют эти знания на практике. Но самое главное, что занимаются с ребятами на таких сменах в основном офицеры из Новосибирска. Это люди, которые могут многое дать, рассказать, многому научить, - отметил руководитель клубов Александр Галкин.

В планах организации продолжить участие в профильных сменах после снятия карантинных мер. Руководитель клуба уверен, что именно такие выездные мероприятия очень полезны для социального и физического развития детей.

Материал подготовлен по заказу ГКУ Центр патриотического воспитания НСО.