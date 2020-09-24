Любовь прошла, а штрафы остались: сибирячка выплачивает деньги из-за нарушений ПДД ее бывшим

Мужчина знакомился со своими жертвами в социальных сетях. Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска — 41-летняя Ирина написала заявление в полицию на бывшего. Говорит, после совместного проживания мужчина угнал у нее автомобиль и угрожал продать его на запчасти. А в это время сибирячке приходили штрафы.

«МЫ КУПИЛИ МАШИНУ, И ОН ИЗМЕНИЛСЯ»

Петр* и Ирина нашли друг друга на сайте знакомств в январе этого года. Мужчина решил приударить за ухоженной блондинкой. Началось все с банальной фразы: «Привет. Давай познакомимся?»

— Так и начали общаться. Я ему рассказала, что два года назад похоронила ребенка, а он ответил, что понимает меня, ведь сам год назад потерял маму, — поделилась с КП-Новосибирск Ирина. — Я ему сразу сказала, что хочу семью, и он меня поддержал.

Через неделю после общения Ира и Петя решили выйти за просторы интернета и встретились в живую. И тут закрутилось… Свидания, прогулки, общие интересы — сибирячка думала, что нашла свое счастье. Он занимается грузоперевозками, высокий, темный — чем не принц?

Петр оставил в долгах не одну девушку. Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»

— Я даже не заметила, как он переехал жить ко мне. Первые месяцы все было идеально. Петя продал свою машину за небольшие деньги. На мою карту приходила его зарплата. Я даже не ожидала, что он будет так доверять мне, — вспоминает сибирячка.

Через несколько месяцев Петр начал заводить разговор о покупке машины. Мол, хватит тратить деньги на такси, можно уже и свой автомобиль приобрести. Тем более и права у него есть. Ирине эта затея показалось хорошей. А почему нет? Она давно хотела пойти учиться водить машину, вот и повод замечательный подвернулся.

— Петя сам занялся поиском автомобиля. От продажи прошлой машины у него осталось около 30 тысяч рублей, остальное я добавила. В феврале мы купили машину марки Toyota за 110 тысяч и оформили ее на меня, так как именно я давала основную сумму. Петю просто вписали в страховку, — говорит Ирина.

Но после этого мужчину будто подменили. По словам женщины, каждый день он приходил домой дерганый, начались ссоры, сибиряк начал подозревать сожительницу в изменах. Ирине все это надоело терпеть, и она выставила нерадивого мужчину за дверь.

«НА ПАМЯТЬ ОСТАВИЛ ШТРАФЫ»

Петр ушел, забрал вещи, а заодно прихватил и ключи от машины.

— Я ему написала, что нужно решать вопрос с автомобилем. Если хочет — пусть забирает себе, только вернет сначала мою долю. Он не шел на уступки. Тем временем мне начали приходить штрафы за превышение скорости, — продолжает Ирина.

Время шло, нарушений становилось все больше. В итоге сейчас на счету сибирячки больше 40 штрафов на общую сумму 28 500 рублей. Ирина решила больше не ждать и обратилась в полицию.

Ирине придется отдать почти 30 тысяч за штрафы. Фото: личный архив героя

— Я написала заявление. Первый раз пришел отказ — якобы не увидели ничего криминального. Второй раз я написала заявление о том, что у меня угнали машину, аннулировала страховку. Вроде дело сдвинулось с мертвой точки, — объясняет женщина.

Спустя пару месяцев на Ирину вышла… бывшая девушка Петра — Надежда. Она рассказала свою историю.

— Он взял на ее имя кредит — 200 тысяч рублей, чтобы купить «Газель». В итоге бросил ее вместе с этой машиной и долгом, — кратко описала ситуацию женщина.

Чем же закончилась история любви Петра и Ирины? Машину она у него забрала с помощью полиции, а на память об отношениях остались только штрафы, которые списывают со счетов женщины.

Комментарий юриста

«ПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ»

КП-Новосибирск обратилась к юристу Константину Зиновьеву, чтобы узнать, как Ирина может наказать своего обидчика с точки зрения закона:

— Ирине остается только выплатить все штрафы, раз машина зарегистрирована и оформлена на нее. Другого выхода нет. Только когда она погасит долг, может собрать все квитанции и подать иск в суд, чтобы Петр возместил ей причиненный ущерб.

* Имя изменено.

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