Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 сентября 2020 года: на карантин закрыли еще 17 классов

Дети и подростки стали меньше болеть коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи обнаружили 63 новых случая заболевания COVID-19 в регионе. Всего в Новосибирской области с начала вспышки было зарегистрировано 12715 заразившихся коронавирусом, в том числе 744 ребенка. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости COVID-19 за сутки

БОЛЬШЕ 11 ТЫСЯЧ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

За минувшие сутки еще 73 пациента инфекционных больниц окончательно выздоровели и выписались из больниц. По данным оперативного штаба всего в Новосибирской области всего 11 610 человек излечились от COVID-19.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Трое новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Оперативный штаб сообщил, что умерли 64-летний мужчина и две 71-летние пенсионерки.Общее число смертей в Новосибирской области выросло до 428 человек.

ИЗ-ЗА COVID-19 ЗАКРЫВАЮТ КЛАССЫ И ДЕТСАДЫ

За прошедшие сутки не заболел ни один ребенок. По данным оперативного штаба, в детской больнице №3 находятся всего 19 маленьких пациентов с подтвержненным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Сейчас в Новосибирске из-за вспышки коронавируса 54 класса переведены на дистанционное обучение - это на 17 классов больше, чем неделю назад. В них есть заболевшие коронавирусом, либо те, кто контактировал. В детских садах закрыты 9 групп.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 63 человека

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроют с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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