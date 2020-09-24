Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 25 сентября 2020 года: на карантин закрыли еще 17 классов

Дети и подростки стали меньше болеть коронавирусом.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 25 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи обнаружили 63 новых случая заболевания COVID-19 в регионе. Всего в Новосибирской области с начала вспышки было зарегистрировано 12715 заразившихся коронавирусом, в том числе 744 ребенка. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.
Статистика заболеваемости COVID-19 за сутки
БОЛЬШЕ 11 ТЫСЯЧ ВЫЗДОРОВЕВШИХ
За минувшие сутки еще 73 пациента инфекционных больниц окончательно выздоровели и выписались из больниц. По данным оперативного штаба всего в Новосибирской области всего 11 610 человек излечились от COVID-19.
ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ
Трое новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. Оперативный штаб сообщил, что умерли 64-летний мужчина и две 71-летние пенсионерки.Общее число смертей в Новосибирской области выросло до 428 человек.
ИЗ-ЗА COVID-19 ЗАКРЫВАЮТ КЛАССЫ И ДЕТСАДЫ
За прошедшие сутки не заболел ни один ребенок. По данным оперативного штаба, в детской больнице №3 находятся всего 19 маленьких пациентов с подтвержненным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.
Сейчас в Новосибирске из-за вспышки коронавируса 54 класса переведены на дистанционное обучение - это на 17 классов больше, чем неделю назад. В них есть заболевшие коронавирусом, либо те, кто контактировал. В детских садах закрыты 9 групп.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Общее число зараженных за день: 63 человека
Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.
Театры: Откроют с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.
Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей
Санатории: открыты с 1 сентября
Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.
Гостиницы: закрыты до 30 сентября
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.
Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.
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