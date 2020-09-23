Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 24 сентября 2020 года: когда откроют гостиницы и солярии

Врачи делают все возможное, чтобы противостоять болезни. Фото: Минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 24 сентября 2020 года оказались тревожными: заболеваемость в регионе снова растет. По данным оперативного штаба, за сутки в регионе коронавирусом заразились 65 человек, в том числе один ребенок. Всего с начала вспышки дагноз подтвердился уже у 12652 человек, среди них - 744 ребенка.

ЗА СУТКИ УМЕРЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Врачи сообщили плохую новость: от коронавируса в Новосибирске за минувшие сутки умерли пять человек. Медики не смогли спасти 59-летнего мужчину, двух женщин, которым было 53 года и 71 год, и двух 82-летних пациенток.

На ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов: за их жизнь борются врачи.

ВЫПИСАЛИ ЕЩЕ 92 ПАЦИЕНТОВ

Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки из новосибирских больниц выписали еще 92 выздоровевших пациентов. Всего с начала эпидемии заразу удалось побороть 11537 пациентам.

ЧТО ЕЩЕ ОТКРОЮТ ОСЕНЬЮ?

Точная дата отмены ограничительных мер пока неизвестна. Ее обсудят на заседании в правительстве региона 28 сентября. Планируется разрешить гастроли, кроме того на трибуны стадионов пустят больше зрителей, возобновят работу учреждения молодежной политики, гостиницы и солярии.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 65 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Открыты с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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