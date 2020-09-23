Секрет одного ВПК: на соревнованиях выступаем одной командой

Грамоты за достойные результаты. Фото предоставлено А. Кошкиным.

Православно-казачий военно-патриотический клуб «Родина-Тогучин» появился в 2013 году на базе Тогучинской средней школы № 3. А 27 января 2017 года был создан второй, гражданско-патриотический клуб «Орел».

- Оба появились по инициативе казачества. В то время юнармейским движением в районе руководил Дмитрий Семенов, и казачьи клубы должны были вступать в движение юнармии. Так как уставы клубов противоречили друг другу, мы решили разделить их на казачий и юнармейский. Дело в том, что в составе казаков можно быть только до 18 лет, а юнармейцы по возрасту не ограничены, - объясняет руководитель клубов Алексей Кошкин.

Сегодня в «Родине-Тогучин» занимается 21 человек, у «Орла» 34 воспитанника. На соревнованиях клубы стараются выступать одной командой. Например, в 2019 году сборная на базе ГПК «Орел» стала серебряным призером регионального этапа всероссийского конкурса «Сыны и дочери Отечества».

- Каких-то сверхновых методик мы не применяем, но отмечу хорошую поддержку старших ребят. Они начинают плотно работать с младшим поколением, становятся для них наставниками. Сами решают, как лучше преподнести младшеклассникам материал, проявляют инициативу. Связь старшего и младшего поколений просматривается очень хорошо, - считает Алексей Кошкин.

«Слушай мою команду!». Фото предоставлено А. Кошкиным.

Во время пандемии юные патриоты не могли принимать участие в каких-либо очных мероприятиях.

- Пока действовал режим изоляции, наши ребята хорошо проявили себя в различных дистанционных конкурсах районного и областного значения. Активно включились в акцию «Окна Победы»: фотографировались с ветеранами, украшали окна победной символикой. Одна наша девочка из ГПК «Орел» получила сертификат юнкора по результатам участия в онлайн-лагере «Юный армеец», - вспоминает Алексей Кошкин.

По его словам, в прошлом году тогучинские патриоты успели сдать нормы ГТО и получить значки разных степеней. В этом году сдача нормативов сорвалась. Но воспитанники «Родины-Тогучин» и «Орла» не унывают. Упущенные в 2020 году возможности стали для них мотивацией участвовать в соревнованиях и конкурсах.

- Думаю, ВПК интересны тем, что занимаются не только военной подготовкой, но и военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ребята знакомятся с историей нашей страны, часто посещают музеи, узнают о значимых событиях, датах. Так они становятся гражданами своей страны, - заключает Алексей Кошкин.

Материал подготовлен по заказу ГКУ Центр патриотического воспитания НСО.