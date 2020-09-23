Юнамермейцы из Бердска: как курсанты «Патриота» участвуют в военных играх и конкурсах красоты

Участие в Параде Победы 9 мая 2019 года. Фото предоставлено руководителем клуба «Патриот» Галиной Сиваченко.

История военно-патриотического клуба «Патриот» началась шесть лет назад в бердской школе № 9. Клуб основал Сергей Зверев, школьный учитель и руководитель городского военно-патриотического клуба «Кондор». Администрация школы его поддержала. Изначально в клуб привлекали подростков из группы риска, требующих особого педагогического подхода, но, видя их энтузиазм, в клуб приходили и другие школьники. Уже спустя год ребят приняли в ряды «Юнармии». Материал подготовлен по заказу ГКУ Центр патриотического воспитания НСО.

С 2016 года руководит юнармейским отрядом военно-патриотического клуба «Патриот» Галина Сиваченко, учитель физической культуры и безопасности жизнедеятельности.

- Дети приходят к нам самостоятельно, по желанию. Поэтому и на соревнованиях они выступают с положительными эмоциями. Задания обновляются, усложняются, и интерес детей не остывает. Ребята получают массу впечатлений, несмотря на то, что клуб не всегда занимает призовые места. Однако есть возможность получить место в личном зачете, чем ребята часто пользуются, - рассказала руководитель клуба Галина Сиваченко.

«Патриот» активно участвует в различных соревнованиях между военно-патриотическими клубами Бердска. Самое запоминающееся из них - «Игры разведчиков», это областные соревнования на базе школ с различными этапами: теоретические вопросы по дням воинской славы, полоса препятствий, стрельба из автоматической винтовки, оказание первой медицинской помощи. Мероприятие проходит в течение двух дней, в этом году «Патриот» получил сертификат участника. Каждый год организация несет Вахту Памяти на Посту № 1 у мемориала Славы в Бердске. В этом году ребята заняли третье место среди городских военно-патриотических клубов. Вахту Памяти несут и на базе школы.

Юнармейцы успели проявить себя и в конкурсе красоты. Ребята занимаются не только военно-спортивной подготовкой. В этом году 16-летняя Александра Софронова, курсантка клуба «Патриот», заняла первое место в городском конкурсе «Мисс юнармия». А в 2019 году ребята посетили Новосибирское высшее военное командное училище и музей при нем.

Руководитель клуба «Патриот» Галина Сиваченко. Фото предоставлено руководителем клуба «Патриот» Галиной Сиваченко.

В период карантина клуб свою деятельность не прекратил. Дистанционно проходила акция «Зарядка со спортсменом». Дома курсанты снимали упражнения, монтировали видеоролик и передавали эстафету другому военно-патриотическому клубу города. К 9 Мая прошла акция, в которой дети поздравляли ветеранов. Каждый из ребят в парадной юнармейской форме дома записывал видеоролик-поздравление. И потом видеооткрытки выложили в Сеть.

- В первую очередь клуб помогает подготовиться к военной службе. Дети в военно-патриотическом клубе становятся более дисциплинированными. Они учатся нести ответственность друг за друга, ведь вместе они - команда. Мы стараемся собирать их не только по возрастным группам, чтобы старшие передавали свой опыт младшим, помогали им. В клубе дружат дети разных возрастов. Ребята помогают друг другу и вне клуба. В «Патриоте» дети меняются в лучшую сторону, - считает Галина Сиваченко.

Название у клуба говорящее, ведь основная его цель - патриотическое воспитание школьников. Курсанты учатся уважать историю своей страны, а в случае необходимости смогут встать на ее защиту. Именно поэтому «Патриот» планирует и дальше участвовать в многочисленных соревнованиях и мероприятиях. Курсанты готовятся к городской игре «Зарница», «Играм разведчика» и к несению Вахты Памяти на Посту № 1.

Полюбившееся ежегодное мероприятие, которого с нетерпением ждут юнармейцы, - профильная смена в лагере имени Дубинина. На протяжении трех дней дети занимаются строевой, физической, инженерной, тактической, огневой и медицинской подготовкой. На смене бывает много гостей: сотрудники пограничного управления ФСБ России, коллектив «Молодецкие забавы», вокально-инструментальный ансамбль «Свечечка». Вечерами можно весело провести время на вечерке или молодецких играх. Каждый день проходит насыщенно и остается в памяти участников надолго.