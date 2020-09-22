Бердчанка побывала на съемках полнометражного фильма в Москве

Момент съемок. Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Среди финалистов - 17-летняя уроженка Бердска Софья Епифанцева, которая недавно вернулась из «киноэкспедиции» в Москву, где принимала участие в съемках полнометражного фильма «Выйти из группы».

Подростки со всей страны состязались в онлайн-конкурсе на площадке проекта МТС pokolenie.mts.ru за возможность войти в состав команды полнометражного фильма. Ребятам загружали на страницу конкурса собственные короткометражки на тему «Онлайн-поколение» - об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Принимались работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона. Победу Софье принес фильм «Анти IT» о влиянии новых технологий на людей.

Софья и другие авторы лучших фильмов вошли в состав профессиональной съемочной группы. Ребят пригласили в Москву, где они в качестве стажеров приняли участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

Победители побывали на съемочной площадке и познакомились со всеми этапами кинопроизводства. Пообщались со съемочной командой и режиссером Марией Тумовой, наблюдали за работой каждого цеха в течение смены - гримеры, режиссер, операторы, монтажёры, ассистент актеров, хлопушка и так далее. Для юных стажеров прочитали лекции ведущие продюсеры Корпорации «Русская Фильм Группа».

Ребята смогли получить ответы на важные вопросы - какое образование необходимо получить чтобы работать в кино, как попасть в команду режиссера, как пройти кастинг.

Софиья Епифанцева. Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Софья Епифанцева увлеклась съёмкой короткометражек почти 5 лет назад. О конкурсе узнала из группы проекта в ВКонтакте, решила принять участие из-за интересной темы. Узнать о победе было очень приятно. Сейчас бердчанка живет и учится в Москве - Софья студентка факультета «Медиакоммуникации» в Высшей школе экономики

- Для меня победа в конкурсе «Поколение М» была неожиданностью, а участие в съемках настоящего фильма - просто невероятное приключение. Это был очень круто, меня поразило, насколько долго снимается каждая сцена и как много людей задействовано на площадке. Было также очень приятно познакомиться с другими ребятами-финалистами, мы сразу нашли общий язык, и я уверена, что встретимся снова. Спасибо проекту за такой удивительный поворот в моей жизни, - рассказала Софья Епифанцева, победитель киноконкурса проекта «Поколение М».

- Для новосибирских ребят, которые решили связать свою жизнь с кино, «Поколение М» стало отличной площадкой для старта: уже третий год мы запускаем все новые киносостязания для ребят со всей страны. Победители прошлых сезонов проекта уже прошли стажировки у мэтров кино, попробовали себя в съемках собственных картин на профессиональном оборудовании и продолжают свой путь в профильных вузах. В этом году победители получили уникальный шанс войти в режиссерскую группу полнометражного фильма, чтобы изнутри увидеть процесс его производства и получить ценный опыт для будущих шагов в индустрии», -подчеркнул директор филиала компании МТС в Новосибирске Александр Соловенчук.

Все участники конкурса стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» -сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram - МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.