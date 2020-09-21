«Папа, дай чулки поносить»: новосибирский юрист ведет двойную жизнь, днем он - мужчина, а вечером - женщина

Николай-Никки на работе и дома. Фото: личный архив.

В офисе 36-летний Николай С. ведет себя как мужчина, носит брюки и рубашки. На первый взгляд, он вполне обычный сотрудник: короткая стрижка, низкий голос с хрипотцой, никаких ужимок. Но как только у юриста заканчивается трудовой день, Николай спешит домой, чтобы перевоплотиться в кокетку Никки.

Николай в офисе ведет себя как мужчина. Фото: личный архив.

ДРУГАЯ СУЩНОСТЬ

Пристрастие к женским платьям и туфлям на каблуках сибиряк стал испытывать, когда ему только исполнилось 25 лет. Мужчина украдкой примерял мамины наряды, оставаясь один дома, и ловил себя на мысли, что в этих вещах он чувствует себя комфортнее, чем в мужских.

— Мне сначала было непривычно все это, даже страшно принять себя именно таким, — рассказывает КП-Новосибирск Николай-Никки. — Но это моя сущность, мне это нравится. Да, я родился другого пола — видимо, что-то перепуталось. У меня нет никаких детских психологических травм, в семье нет никого с такой же неопределенностью. Да и сам я ощутил это не сразу. Но с годами это стало все больше рваться наружу.

При этом у Никки традиционная ориентация. Первая супруга Николая, с которой у него есть общая дочь, не смогла принять эту странность мужа. Она оказалась не готова к таким переменам в жизни. Женщина испугалась за дочку, за то, что она увидит папу в кружевном пеньюаре и не поймет, почему он носит мамины вещи.

Пристрастие к женским платьям и туфлям на каблуках сибиряк стал испытывать, когда ему только исполнилось 25 лет.

— Она не дает мне встречаться с дочерью, — говорит Никки. — Боится за ее психику. Девочке 6 лет. Но я думаю, что она вырастет и примет меня настоящего, не будет все-таки стесняться.

Родители юриста до сих пор даже не догадываются, что их сын ощущает себя женщиной в мужском теле. Николай хотел бы признаться им во всем, но никак не решается. Опасается, что близкие отвернутся от него.

Так и живет, изображая мужика и пряча чулки под джинсами.

Родители сибиряка ни о чем не догадываются. Фото: личный архив.

СЕМЬЯ НАШЛАСЬ В ИНТЕРНЕТЕ

После неудачного первого опыта супружеской жизни Николай четко решил, что больше не будет скрывать от женщин свои пристрастия. Было еще несколько попыток создать семью, но как только девушки видели на своем избраннике колготки и туфли, тут же собирали чемоданы.

Но пару лет назад одна женщина не удивилась, что в шкафу у Николая преобладают дамские наряды, и осталась с ним.

— Мы с Катей нашли друг друга на сайте знакомств, — продолжает Никки. — Встречались несколько месяцев. Я сразу все рассказал про себя. Она говорит: «Ну нормально, меня это не смущает. Я вообще устала от мужиков». Мы готовы были съехаться и жить вместе, но у Кати двое детей-подростков: дочка и сын. Она попросила время, чтобы им это корректно объяснить.

Жену Никки все в нем устраивает. Фото: личный архив.

Дети, кстати, приняли нового папу, с его слов, без удивления и насмешек. А то, что папа-мама носит дома платья и халатики, их нисколько не шокирует.

— Дочка часто просит: «Пап, дай чулки или колготки». Свои она рвет часто, а у меня много разных, поэтому даю — не жалко, — смеется Николай. — В гардеробе у меня вообще больше женских вещей. Еще и жена иногда берет поносить.

Сибиряк любит делать фото в женском образе. Фото: личный архив.

«ЖЕНА ПОДАРИЛИ ТУФЛИ НА ШПИЛЬКАХ»

С покупкой нарядов у сибиряка проблем не возникает. Чаще всего вещи заказывает в интернет-магазинах. В торговых центрах старается покупать все на глаз, без примерки, чтобы не смущать продавцов.

— Туфли на шпильках мне жена подарила на день рождения, — добавляет Никки. — А ботиночки осенние на каблуке сам себе купил. У супруги, кстати, в шкафу много брюк и рубашек, совсем однообразный гардероб. Я ее приучал к женским вещам, к чулкам и юбкам. Бывает, идем по улице, а навстречу девушка красивая. Я сразу подмечаю, какая обувь, во что одета, рассматриваю прическу, маникюр, сумочку. Мне нравится развивать в себе это чувство вкуса.

Под ботинками скрывается яркий педикюр. Фото: личный архив.

Никки признается, что в женском образе он вместе с супругой выходит из дома и на прогулки. Муж и жена, как две подружки, бродят по парку, по набережной. Говорит, что прохожие еще ни разу не заметили подвоха.

— У меня есть три разных парика: черный, белый, рыжий. Я сам себе научился делать макияж и даже педикюр с гель-лаком, — делится опытом перевоплощения Николай.

У Никки много женских нарядов в гардеробе. Фото: личный архив.

«ЛЮБЛЮ БЫТЬ ХОЗЯЮШКОЙ»

В домашнем быту Николай взял на себя все женские обязанности. Сибиряк признается, что Никки любит готовить, стирать, убирать и гладить.

— Я люблю быть хозяюшкой, — уверяет Николай. — Мне нравится наводить порядок, чтобы все было чисто и аккуратно. За детьми тоже слежу. С ними много забот, хотя они уже и взрослые. У Кати график на работе такой, что может поздно прийти, устает сильно. А мне, наоборот, хорошо, нисколько не напрягает.

Когда есть свободное время, Никки занимается фитнесом, чтобы лишние килограммы не появились. Ведь с жирком не в каждое платье можно влезть, а живот утягивать — очень неудобно.

Николай спит в кружевных сорочках. Фото: личный архив.

— Ем все подряд, никаких диет не соблюдаю. Но у меня есть коврик специальный, топ с шортиками и интернет. Включаю видео и занимаюсь фитнесом дома, — признается Николай. — Это помогает держать форму.

Фотографии, которые Никки хранит в своем телефоне, не решаясь пока их опубликовать, доказывают, что фитнес и правда идет на пользу. Длинным ногам и стройной фигуре может позавидовать любая женщина.

— Операцию по смене пола я делать не хочу. Поздно уже да и незачем, — считает юрист. — К тому же это сократит продолжительность жизни. Да и к чему мне эти вмешательства? Мне и так хорошо. Я чувствую себя гармонично, потому что под джинсами у меня женское белье и колготки, а ногти ярко-красные. Моя семья меня принимает, мне не надо особо скрываться и прятаться. Вместо операции я планирую ипотеку взять, чтобы было свое жилье. Это более практично.

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