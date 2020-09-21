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Общество

«Призы не умещаются на полках»: как военно-патриотический клуб «Авиатор» вошел в тройку лучших за Уралом

Курсанты из Оби ежегодно получают призовые места в областных и региональных соревнованиях и фестивалях. Они сажают деревья, помогают ветеранам локальных войн и мечтают о своем школьном телевидении
Евгения МОРЕВА
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Второе место на lV Всероссийском конкурсе смотра строя и песни "Сыны и Дочери Отечества". 2019 год. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Второе место на lV Всероссийском конкурсе смотра строя и песни "Сыны и Дочери Отечества". 2019 год. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

В современном виде «Авиатор» появился не сразу. История клуба началась с того, что семь лет назад ребята из трех школ города Оби впервые приняли участие в военно-патриотическом соревновании к Дню Победы. Мероприятие длилось целую неделю: днем школьники учились, а после обеда соревновались. Шесть команд состязались за призовые места, а в качестве награды ребята с лучшими результатами получили путевку в лагерь «Океан». Поехали туда под руководством Виталия Хитрова. Там, среди военно-патриотических клубов всей России, они заняли третье место. После этой победы и открылся первый городской военно-патриотический клуб «Авиатор», а его руководителем стал школьный учитель Виталий Хитров.

Как только клуб открылся, многие захотели в него попасть. Ребята участвовали в различных соревнованиях и фестивалях, брали призовые места и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Фестиваль «Где стоишь там и поле куликово». 2019 год. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Фестиваль «Где стоишь там и поле куликово». 2019 год. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

- «Авиатор» приехал! Ну все, можно и не соревноваться! - говорили иногда ребята из других команд.

- Девиз нашего клуба: «Дружба превыше всего». И вот ребята настолько были дружны, ответственны друг перед другом и старались не уронить честь города, честь школы, что такая ответственность вызывала ажиотаж. И в определенный момент у нас набралось такое количество детей, что нужно было не просто выезжать на какие-либо соревнования, а проводить с ребятами время, внеурочные занятия, - рассказывает руководитель клуба.

Руководитель военно-патриотического объединения «Авиатор» Хитров Виталий Викторович. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Руководитель военно-патриотического объединения «Авиатор» Хитров Виталий Викторович. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

В 2015 году решили открыть военно-патриотические клубы при каждой школе в Оби: при школе № 60 - «Звезда», при школе № 26 - «Витязи», при школе № 2 - «Стрижи». Виталий Хитров стал их руководителем. Также была создана военно-патриотическая организация «Авиатор», которая объединила все три клуба, тоже под руководством Виталия Хитрова. Школы соревновались между собой за право представлять военно-патриотическое объединение «Авиатор» на соревнованиях.

Достижения объединения перечислить сложно - призы и кубки не умещаются на полках. Во всероссийском центре «Орленок» ребята брали призовые места в военно-прикладных видах спорта. Школьники ежегодно участвуют во всевозможных региональных и областных фестивалях: «За други своя», в котором занимали три года подряд первое место; «Где стоишь, там и поле Куликово» - тоже первое место.

Торжественное мероприятие, посвящённое юбилейному выпуску офицеров НВВКУ. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Торжественное мероприятие, посвящённое юбилейному выпуску офицеров НВВКУ. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Призовые места занимает и юнармейский отряд корреспондентов. Он работает на базе объединения «Авиатор». Воспитанники не забывают и о своих героях - клуб оказывает волонтерскую помощь ветеранам локальных войн. Также курсанты участвуют в городском параде Победы и успевают выступать на школьных мероприятиях.

Во время карантина основной проблемой стала невозможность личных встреч. Но как только ситуация улучшилась, дети снова стали участвовать в акциях. Например, посадили дерево на пришкольном участке.

- Придумали акцию сами, чтобы занять себя чем-то полезным. Но ведь посадить даже одно дерево - это уже помощь, - считает Виталий Хитров.

Много различных конкурсов во время пандемии прошли в дистанционном формате. Ребята участвовали в Лиге военно-патриотических клубов и в фестивале, приуроченном к 75-летию Победы. А с помощью интернет-платформы Zoom даже проводили посвящение ребят в юнармейцы. Юные курсанты в парадной форме выходили на связь и зачитывали слова присяги.

Международный военно- технический форум «Армия- 2020». Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Международный военно- технический форум «Армия- 2020». Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

- Благодаря патриотическим клубам ребята находят себя в жизни. Мысли и планы, которые были для них расплывчатыми, формулируются здесь. Они выбирают ту дорогу и ту позицию, которую они будут четко отстаивать в жизни. Происходит внутренняя, психологическая и физическая закалка. Ребята начинают понимать, что один в поле не воин, что плечо товарища рядом необходимо. У школьников развиваются моральные качества, каждый воспитанник становится человеком общества, - поделился своими мыслями Виталий Хитров. И это не пустые слова - ежегодно выпускники объединения поступают в вузы и военные институты.

За годы работы объединение успело сделать многое, но на этом «Авиатор» не останавливается. В планах много новых проектов. На базе школы курсанты хотят организовать свое телевидение. В учебном заведении имеется необходимая техника. Курсанты хотят вести спортивную, социальную и патриотическую рубрики. А на городском уровне планируют выпускать газету, чтобы сообщать о деятельности клуба, его достижениях. Сейчас освещают новости клуба в интернете, но мечтают перенести их и на бумагу.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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