«Призы не умещаются на полках»: как военно-патриотический клуб «Авиатор» вошел в тройку лучших за Уралом

Второе место на lV Всероссийском конкурсе смотра строя и песни "Сыны и Дочери Отечества". 2019 год. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

В современном виде «Авиатор» появился не сразу. История клуба началась с того, что семь лет назад ребята из трех школ города Оби впервые приняли участие в военно-патриотическом соревновании к Дню Победы. Мероприятие длилось целую неделю: днем школьники учились, а после обеда соревновались. Шесть команд состязались за призовые места, а в качестве награды ребята с лучшими результатами получили путевку в лагерь «Океан». Поехали туда под руководством Виталия Хитрова. Там, среди военно-патриотических клубов всей России, они заняли третье место. После этой победы и открылся первый городской военно-патриотический клуб «Авиатор», а его руководителем стал школьный учитель Виталий Хитров.

Как только клуб открылся, многие захотели в него попасть. Ребята участвовали в различных соревнованиях и фестивалях, брали призовые места и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Фестиваль «Где стоишь там и поле куликово». 2019 год. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

- «Авиатор» приехал! Ну все, можно и не соревноваться! - говорили иногда ребята из других команд.

- Девиз нашего клуба: «Дружба превыше всего». И вот ребята настолько были дружны, ответственны друг перед другом и старались не уронить честь города, честь школы, что такая ответственность вызывала ажиотаж. И в определенный момент у нас набралось такое количество детей, что нужно было не просто выезжать на какие-либо соревнования, а проводить с ребятами время, внеурочные занятия, - рассказывает руководитель клуба.

Руководитель военно-патриотического объединения «Авиатор» Хитров Виталий Викторович. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

В 2015 году решили открыть военно-патриотические клубы при каждой школе в Оби: при школе № 60 - «Звезда», при школе № 26 - «Витязи», при школе № 2 - «Стрижи». Виталий Хитров стал их руководителем. Также была создана военно-патриотическая организация «Авиатор», которая объединила все три клуба, тоже под руководством Виталия Хитрова. Школы соревновались между собой за право представлять военно-патриотическое объединение «Авиатор» на соревнованиях.

Достижения объединения перечислить сложно - призы и кубки не умещаются на полках. Во всероссийском центре «Орленок» ребята брали призовые места в военно-прикладных видах спорта. Школьники ежегодно участвуют во всевозможных региональных и областных фестивалях: «За други своя», в котором занимали три года подряд первое место; «Где стоишь, там и поле Куликово» - тоже первое место.

Торжественное мероприятие, посвящённое юбилейному выпуску офицеров НВВКУ. Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

Призовые места занимает и юнармейский отряд корреспондентов. Он работает на базе объединения «Авиатор». Воспитанники не забывают и о своих героях - клуб оказывает волонтерскую помощь ветеранам локальных войн. Также курсанты участвуют в городском параде Победы и успевают выступать на школьных мероприятиях.

Во время карантина основной проблемой стала невозможность личных встреч. Но как только ситуация улучшилась, дети снова стали участвовать в акциях. Например, посадили дерево на пришкольном участке.

- Придумали акцию сами, чтобы занять себя чем-то полезным. Но ведь посадить даже одно дерево - это уже помощь, - считает Виталий Хитров.

Много различных конкурсов во время пандемии прошли в дистанционном формате. Ребята участвовали в Лиге военно-патриотических клубов и в фестивале, приуроченном к 75-летию Победы. А с помощью интернет-платформы Zoom даже проводили посвящение ребят в юнармейцы. Юные курсанты в парадной форме выходили на связь и зачитывали слова присяги.

Международный военно- технический форум «Армия- 2020». Фото предоставлены руководителем ВПО «Авиатор» Хитровым В.В.

- Благодаря патриотическим клубам ребята находят себя в жизни. Мысли и планы, которые были для них расплывчатыми, формулируются здесь. Они выбирают ту дорогу и ту позицию, которую они будут четко отстаивать в жизни. Происходит внутренняя, психологическая и физическая закалка. Ребята начинают понимать, что один в поле не воин, что плечо товарища рядом необходимо. У школьников развиваются моральные качества, каждый воспитанник становится человеком общества, - поделился своими мыслями Виталий Хитров. И это не пустые слова - ежегодно выпускники объединения поступают в вузы и военные институты.

За годы работы объединение успело сделать многое, но на этом «Авиатор» не останавливается. В планах много новых проектов. На базе школы курсанты хотят организовать свое телевидение. В учебном заведении имеется необходимая техника. Курсанты хотят вести спортивную, социальную и патриотическую рубрики. А на городском уровне планируют выпускать газету, чтобы сообщать о деятельности клуба, его достижениях. Сейчас освещают новости клуба в интернете, но мечтают перенести их и на бумагу.