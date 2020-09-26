«Одноклассники издевались, а я молилась, чтобы волосы отросли»: как изменилась жизнь девушки, которая облысела в 13 лет

Даша потеряла волосы в 13 лет. Фото: личный архив героя/Дмитрий Комов.

23-летняя Дарья Белобровко 10 лет назад и подумать не могла, что лишится своих длинных волос. Как все девчонки, плела косички или завязывала хвостики. Но сейчас сделать прическу девушка может, если только наденет парик: она — абсолютно лысая. Почему сибирячка лишилась шикарных волос и как с этим справляется — в материале КП-Новосибирск.

В школе одноклассники издевались над девочкой. Фото: личный архив героя.

«ОНИ ПЫТАЛИСЬ СОРВАТЬ ПЛАТОК»

Даше было 13 лет, кода у нее начали выпадать волосы. Проплешину заметила ее подруга, девочка сразу же обо всем рассказала родителям. Близкие забили тревогу: подумали, что это — лишай, и обратились в больницу.

— В итоге мы ходили по врачам больше года. Я и кровь сдавала, и на процедуры разные ходила, таблетки пила. Мне ничего не помогало, и становилось только хуже. Вскоре мне поставили диагноз — тотальная алопеция. То есть у меня один ген вступил в борьбу с другим, случился сбой. Почему так произошло, врачи толком не объяснили: это мог быть и стресс, и гормональный всплеск в подростковом возрасте, — рассказала КП-Новосибирск Даша.

Даша сама продвигала свой Instagram. Фото: Инна Жиляева.

Во время летних каникул волосы у девушки выпали окончательно:

— Я надеялась, что волосы отрастут, сидела дома и никуда не выходила. Но время шло, а нмчего не менялось. Парики я носить не хотела, поэтому мне пришлось надеть платок, пойти в школу и стать объектом для особого внимания, — вспоминает Даша.

Школьники не щадили девушку: постоянно донимали ее вопросами: «А почему на тебе платок?, «А что под ним?» или вовсе пытались сорвать его.

— Одноклассники гонялись за мной по коридорам: однажды зимой я даже выбежала из школы и удирала от них. Им было любопытно, что же у меня на голове. Из-за платка на меня постоянно все пялились, и я попросила маму перевести меня на домашнее обучение — школа была для меня адом, — признается Даша.

Как вам такой образ? Фото: instagram.com/kristinayashina_/

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО Я ГОЛАЯ»

Учителя приходили к Даше на дом целый год:

— На улицу я выходила только в капюшоне и глаза в пол опускала. Мне казалось, что все на меня смотрят. Мне было дико некомфортно. Казалось, будто я совсем голая, — рассказывает сибирячка. — Я плакала и просила — ну пожалуйста, пусть хотя бы ресницы отрастут.

Даша научилась краситься в 9 классе и рисовать себе брови. Фото: личный архив героя.

Только ресницы Даше и удалось вернуть: добиться, чтобы волосы на голове появились заново, не получилось, несмотря на все старания врачей. За год, пока Даша была дома, она научилась краситься, сама сшила себе парик из маминого чулка. И вернулась в свою же школу, в 9 класс.

— После окончания школы я поступила в университет и думала, что там смогу нормально учиться, но я дико ошибалась. Мне все равно казалось, что меня за спиной обсуждают, смотрят постоянно и чуть ли не пальцем тыкают. Поэтому решила уйти, — говорит Дарья.

После съемок Даша начала получать кучу комплиментов. Фото: Анастасия Державина

«МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я КРАСИВАЯ»

На тот момент Даша зарегистрировалась в социальных сетях, и ей очень понравились снимки одного фотографа. Девушка поставила много лайков на его страничке, а он в ответ решил написать сибирячке.

— Мы с ним очень долго беседовали. Он спрашивал, готова ли я к съемке, — я согласилась. Причем сразу одним из важных условий съемки было то, что я буду без парика, — вспоминает Даша.

Сибирячку приглашают на рекламные съемки. Фото: Евгения Бурило.

В день съемок Даша очень боялась показаться без волос. Но фотограф ее успокоил:

— Он сказал, что я очень красивая без парика и не должна этого стесняться. Мы тогда здорово отработали, — рассказывает Даша.

После этого девушку заметили, стали регулярно приглашать на разные съемки в студиях, рекламе. Даша даже пробовала обратиться в модельное агентство, но не подошла по параметрам.

— Я из-за этого не расстроилась. Решила, что сама всего добьюсь через «Инстаграм», завела страничку. Мне регулярно стали говорить комплименты, уверяли, что внешность у меня необычная. Благодаря этому я и раскрылась миру, — говорит девушка.

Одна из первых съемок. Фото: Павел Марьин.

Уже три года Дашу работает моделью, правда, на страничке в «Инстаграме» пока немного подписчиков — чуть больше тысячи. Заработок небольшой, но на жизнь хватает. Работа попадается стабильно раз в две недели. Но мечтает сибирячка совсем не о карьере в fashion-индустрии.

— Я хочу найти себя. Может, дело свое открою, или что-то еще. Пока не определилась, — делится Даша.

А еще у девушки пока нет молодого человека, так что у парней есть шанс завоевать сердце лысой модели.

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