Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 сентября 2020 года: заболевших с каждым днем все больше

Одолеть коронавирус в регионе пока не получается. Фото: Минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 сентября 2020 года оказались тревожными: количество заболевших в сутки с каждым днем только увеличивается. Если накануне оперативный штаб сообщал о 54 заразившихся, то на утро 20 сентября речь шла уже о 61 пациенте с COVID-19.

Заболеваемость в регионе. Фото: «Яндекс».

ЗАБОЛЕЛИ ПЯТЬ ДЕТЕЙ

Всего с начала эпидемии врегионе коронавирусом заразились 12471 человек, среди заболевших - 739 детей. У пятерых ребятишек диагноз подтвердился за минувшие сутки.

- Сейчас в больнице находятся 19 детей, заразибшихся коронавирусом, или у которых подозревают эту болезнь, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

УМЕРЛИ ТРОЕ

Увы, но врачам удается спасти не всех пациентов, которые попали в больницу с коронавирусом. За минувшие сутки болезнь унесла жизни трех пожилых пациенток. Не смогли побороть болезнь сибирячки, которым было было 58 лет, 65 лет и 81 го

Всего в Новосибирской области от коронавируса с начала вспышки умерли 413 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 54 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроют с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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