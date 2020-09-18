Установка и обслуживание «умных» счетчиков электричества - ответственность АО «РЭС»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В отличие от традиционных «умные» счетчики имеют внутреннюю память для хранения информации об электропотреблении, параметрах качества электроэнергии и нештатных событиях. Все «умные» счетчики оборудованы цифровыми интерфейсами для возможности дистанционной передачи информации в центр сбора и обработки информации, что гораздо удобнее для потребителей, так как исчезает необходимость ежемесячно отправлять показания приборов учета вручную.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

За чей счет?

Федеральный закон № 522-ФЗ от 27.12.2018 обязывает производить установку и замену приборов учета электрической энергии, а также иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, в многоквартирных домах за счет гарантирующих поставщиков, а для прочих потребителей и частных домов - за счет сетевых организаций. Кроме того, с 01.01.2021 многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после завершения строительства, должны быть оборудованы «умными» приборами за счет застройщика.

Обязанность по установке и замене приборов учета с 01.07.2020 лежит на гарантирующих поставщиках и сетевых организациях. Потребитель не вправе препятствовать замене приборов учета и обязан предоставить допуск для выполнения работ организации, ответственной за выполнение этих работ. В случае двукратного недопуска прибор учета может быть установлен уполномоченной организацией в ином месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, а для расчета объема электропотребления могут применяться расчетные способы, невыгодные для потребителя (с применением повышающих коэффициентов).

Когда нужно установить «умный» прибор?

«Умные» приборы учета, требования к которым определены Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», должны быть установлены не позднее 01.01.2022.

До этого момента сетевые организации и гарантирующие поставщики вправе устанавливать обычные приборы учета, соответствующие действующим требованиям к классу точности.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы региона является безусловным лидером в реализации требований законодательства в части установки интеллектуальных систем учета электроэнергии и внедрения цифровых технологий на объектах электросетевого хозяйства Новосибирской области.

С начала 2020 года АО «РЭС» уже было установлено порядка 3 тысяч интеллектуальных приборов учета. Кроме того, в рамках исполнения ФЗ-522 до конца текущего года планируется точечная установка более 2 тысяч интеллектуальных приборов учета у потребителей, где приборы учета вышли за установленный межповерочный интервал.

Таким образом, повсеместное внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии позволит определить зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии на территории региона и, соответственно, выработать адресные меры реагирования, которые в конечном итоге будут способствовать повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

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