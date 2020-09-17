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Общество

Продвигать товары в интернете научит предпринимателей обучающая программа «Школа торговли: развитие e-commerce»

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области приглашает предпринимателей региона пройти бесплатный курс по интернет-торговле в рамках обучающей программы «Школа торговли»
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Фото предоставлено АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Фото предоставлено АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Двухнедельный курс рассчитан на участие местных товаропроизводителей, зарегистрированных как субъект малого или среднего предпринимательства.

«Сезон наших образовательных мероприятий возобновился с наступлением осени. Акцент предстоящего образовательного проекта сделан на интернет-торговлю, поскольку такой формат получил особую востребованность в период ограничений, связанных с распространением коронавируса. Около 150 товаропроизводителей смогут узнать тренды интернет-торговли, особенности работы с маркетплейсами. Особой ценностью образовательного проекта, как и всегда, станет живое общение с представителями отрасли – действующими руководителями предприятий торговли, успешно реализующих товары в режиме онлайн», отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

С 1 по 15 октября 2020 года в рамках программы будут реализованы круглые столы, лекции, воркшопы, панельные дискуссии и открытые диалоги с экспертами международных компаний-измерителей, руководителями и топ-менеджерами торговых сетей, маркетплейсов и узкими технологическими специалистами. В ходе курса участники получат возможность изучить инструменты продвижения, продаж и логистические решения, кейсы участников рынка, оценить перспективы регионального рынка e-commerce (электронная коммерция).

Обучение в Школе торговли бесплатное. Для участия необходимо подать заявку на сайте проекта retailnsk.ru, регистрация уже открыта.

Старт обучающей программы состоится 1 октября 2020 года в 16:00. В этот день состоится круглый стол «Ритейл 2020: тренд на развитие e-commerce», на котором рассмотрят вопросы изменения темпов роста рынка, распределение тренда по группам товаров, развитие онлайн-торговли во FMCG, краткосрочные и долгосрочные возможности для производителей.

Для справки:

Организаторы образовательной программы «Школа торговли: развитие e-commerce»: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»). Исполнитель: агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой.

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БИЗНЕС-ПРЕСС

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