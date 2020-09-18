Уникальный конкурс инфографики проводит старейшая библиотека города

Вид с правого берега реки Оби на строительство железнодорожного моста. (Фото 1895-1896 гг.). Фото предоставлено библиотекой имени Л. Н. Толстого.

Историко-краеведческой деятельности уделяется большое внимание: с 2010 года реализуется программа «С именем Толстого», с 2017 года ведется работа по проекту «Наследники Будагова», посвященная Григорию Будагову - первому начальнику строительства моста через реку Обь, основателю библиотеки. В 2019 году открыт Камерный зал, где собраны уникальные документы по истории Новосибирска и нашей библиотеки.

Переправа через р. Обь на пароходе. (Фото 1896 г.). Фото предоставлено библиотекой имени Л. Н. Толстого.

В этом году мы запускаем масштабный культурно-исторический мультипроект «Будаговская библиотека: точка входа в город N»! Он призван связать воедино прошлое, настоящее и будущее города Новосибирска.

В рамках проекта мы приглашаем увлеченных графическим дизайном молодых художников в возрасте от 15 до 25 лет принять участие в конкурсе «Живая история: Закаменка. Начало».

Работы по строительству железной дороги и моста у села Большое Кривощеково. (Фото 1893-1894 гг.). Фото предоставлено библиотекой имени Л. Н. Толстого.

Результатом конкурса станет создание первой инфографической карты Новониколаевска (Новосибирска) периода 1893 - 1902 годов с его духом первопроходцев и авантюризма. На карте будут зафиксированы удивительные факты, интересные события и необычные истории из жизни нашего любимого города. Курировать работу молодежного актива будут профессионалы: программисты, дизайнеры и эксперты в области краеведения.

Карта будет размещена на сайтах библиотеки МКУК ЦБС имени Л. Н. Толстого Октябрьского района и партнеров проекта - НРОО сохранения историко-культурного наследия «Библиотечное сообщество «Наследники Будагова» и городского портала культуры. «Мобильное интернет телевидение» подготовит цикл передач о проекте. Карта станет уникальным культурно-просветительским ресурсом по краеведению в городе!

С нетерпением ждем ваши работы!

Инженеры-мостостроители на испытании железнодорожного моста через р. Обь. (Фото 28 марта 1897 г.). Фото предоставлено библиотекой имени Л. Н. Толстого.

Справка

Централизованная библиотечная система имени Л. Н. Толстого Октябрьского района города Новосибирска стала победителем открытого благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании», программного блока «Наука, образование, просвещение». Цель проекта «Живая история: Закаменка. Начало» - заинтересовать творческих молодых людей краеведением, историей Новосибирска.

Условия участия в конкурсе

1. В конкурсе может принять участие команда молодых людей (3 - 5 человек) в возрасте от 15 до 25 лет.

2. Прием заявок осуществляется до 01.12.2020 (включительно).

3. Итоги конкурса будут подведены до 01.02.2021.

4. Команда победителей станет создателем инфографической карты и получит приз.

5. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку с конкурсной работой на почту: budagov@cbstolstoy.ru, с пометкой «Конкурс «Живая история: Закаменка. Начало».

Положение о конкурсе и подробная информация о призах на сайте: cbstolstoy.ru

Тел.: (383) 266-93-01, 8-991-376-45-02