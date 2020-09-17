Повестка дня первой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Повестка дня:

1. О создании постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за электронной системой

2. О создании постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту

3. Об утверждении председателя постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за электронной системой

4. Об утверждении председателя постоянно действующей специальной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по Регламенту

5. Об освобождении депутатов Совета депутатов города Новосибирска, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, от замещаемых должностей

6. О председателе Совета депутатов города Новосибирска

7. О структуре Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

8. О заместителях председателя Совета депутатов города Новосибирска

9. Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска

10. Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 689 «О структуре и штатной численности аппарата Совета депутатов города Новосибирска»