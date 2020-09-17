«Акация на Красногорской»: как сэкономить более 2 миллионов на ипотеке

Новостройка «Акация на Красногорской» подойдет тем, кто хочет приобрести жилье на завершающем этапе строительства. Фото предоставлено девелоперской компанией «Акация».

«Акация на Красногорской» - первый и удачный во всех отношениях проект девелоперской компании «Акация». Буквально за пять месяцев в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии строительства возведен 17-этажный панельный дом. Сейчас на объекте ведется отделка коммерческих помещений 1-го этажа и благоустройство придомовой территории.

Рядом с «Акацией на Красногорской» развитая инфраструктура, которая делает новостройку комфортной для семейного проживания. Супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус - все находится в шаговой доступности.

Увеличенные оконные проемы «Акации на Красногорской» сделают жилье еще более светлым и просторным. Фото предоставлено девелоперской компанией «Акация».

«Акация на Красногорской» построена в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, и наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей. Здесь будет комфортно жить и тем, кто ведет активную городскую жизнь, и тем, кто предпочитает более размеренный ритм жизни.

Приятным бонусом для новоселов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива зеленой жемчужины Новосибирска - Заельцовского парка, до которого можно добраться на машине всего за 15 минут. В трехкомнатных квартирах с угловым панорамным остеклением, которые есть в ассортиментной линейке «Акации на Красногорской», будущие жильцы получат особенное эстетическое удовольствие от живописных видов. Кроме того, увеличенные оконные проемы сделают жилье еще более светлым и просторным.

При покупке квартиры в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодной ипотечной программой «Господдержка-2020», действующей до 1 ноября 2020 года. Сколько составит экономия по льготной ипотеке по сравнению со стандартной банковской программой? Стоимость трехкомнатной квартиры площадью 79,3 кв. м в новостройке «Акация на Красногорской» - 4,63 миллиона рублей. В случае оформления ипотечного кредита на 25 лет, первоначальном взносе 926 тысяч рублей при стандартной ставке 8,9% ежемесячный платеж будет равен 30 830,58 рубля*, а при тех же условиях, но при 5,85% сумма ежемесячных выплат составит 23 526,45 рубля**. За весь период экономия - 2 191 239 рублей.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным месторасположением. Сейчас у застройщика один проект в активной стадии строительства: ЖК «Акация на Ватутина», в завершающей - 17-этажный многоквартирный дом «Акация на Красногорской», также один объект готовится к открытию продаж.

Записаться на экскурсию и забронировать понравившуюся квартиру можно по телефону (383) 258-77-44

Отдел продаж «Акация на Красногорской»: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

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ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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* Стоимость квартиры - 4,63 миллиона рублей. Ставка - 8,9%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 20%.

** Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры - 4,63 миллиона рублей. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 20%.

Банки-партнеры: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) и др.

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