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Недвижимость

«Акация на Красногорской»: как сэкономить более 2 миллионов на ипотеке

Всего семь трехкомнатных квартир осталось в 17-этажном жилом доме «Акация на Красногорской». Новостройка подойдет тем, кто хочет приобрести жилье на завершающем этапе строительства
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Новостройка «Акация на Красногорской» подойдет тем, кто хочет приобрести жилье на завершающем этапе строительства. Фото предоставлено девелоперской компанией «Акация».

Новостройка «Акация на Красногорской» подойдет тем, кто хочет приобрести жилье на завершающем этапе строительства. Фото предоставлено девелоперской компанией «Акация».

«Акация на Красногорской» - первый и удачный во всех отношениях проект девелоперской компании «Акация». Буквально за пять месяцев в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии строительства возведен 17-этажный панельный дом. Сейчас на объекте ведется отделка коммерческих помещений 1-го этажа и благоустройство придомовой территории.

Рядом с «Акацией на Красногорской» развитая инфраструктура, которая делает новостройку комфортной для семейного проживания. Супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус - все находится в шаговой доступности.

Увеличенные оконные проемы «Акации на Красногорской» сделают жилье еще более светлым и просторным. Фото предоставлено девелоперской компанией «Акация».

Увеличенные оконные проемы «Акации на Красногорской» сделают жилье еще более светлым и просторным. Фото предоставлено девелоперской компанией «Акация».

«Акация на Красногорской» построена в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, и наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей. Здесь будет комфортно жить и тем, кто ведет активную городскую жизнь, и тем, кто предпочитает более размеренный ритм жизни.

Приятным бонусом для новоселов, которые приобрели квартиры на верхних этажах новостройки, станет шикарная панорама лесного массива зеленой жемчужины Новосибирска - Заельцовского парка, до которого можно добраться на машине всего за 15 минут. В трехкомнатных квартирах с угловым панорамным остеклением, которые есть в ассортиментной линейке «Акации на Красногорской», будущие жильцы получат особенное эстетическое удовольствие от живописных видов. Кроме того, увеличенные оконные проемы сделают жилье еще более светлым и просторным.

При покупке квартиры в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодной ипотечной программой «Господдержка-2020», действующей до 1 ноября 2020 года. Сколько составит экономия по льготной ипотеке по сравнению со стандартной банковской программой? Стоимость трехкомнатной квартиры площадью 79,3 кв. м в новостройке «Акация на Красногорской» - 4,63 миллиона рублей. В случае оформления ипотечного кредита на 25 лет, первоначальном взносе 926 тысяч рублей при стандартной ставке 8,9% ежемесячный платеж будет равен 30 830,58 рубля*, а при тех же условиях, но при 5,85% сумма ежемесячных выплат составит 23 526,45 рубля**. За весь период экономия - 2 191 239 рублей.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным месторасположением. Сейчас у застройщика один проект в активной стадии строительства: ЖК «Акация на Ватутина», в завершающей - 17-этажный многоквартирный дом «Акация на Красногорской», также один объект готовится к открытию продаж.

Записаться на экскурсию и забронировать понравившуюся квартиру можно по телефону (383) 258-77-44

Отдел продаж «Акация на Красногорской»: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

акация54.рф

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ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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* Стоимость квартиры - 4,63 миллиона рублей. Ставка - 8,9%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 20%.

** Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры - 4,63 миллиона рублей. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 20%.

Банки-партнеры: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) и др.

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Новости рынка недвижимости Новосибирска и Новосибирской областиБИЗНЕС-ПРЕСС

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