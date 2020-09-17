Военком из Искитима предложил присвоить районам Новосибирской области звания «Населенный пункт воинской доблести и трудовой славы»

Заседание комиссии Общественной палаты Новосибирской области по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Фото: Евгения МОРЕВА

На заседании Общественной палаты по патриотическому воспитанию и делам ветеранов в Новосибирской области обсудили присвоение районам и селам региона звания «Населенный пункт воинской доблести и трудовой славы». С таким предложением выступил военком Искитима Павел Дурандин.

- Инициатива заключается в том, чтобы присвоить районам и селам Новосибирской области почетное звание «Населенный пункт воинской доблести и трудовой славы». Предлагаю вынести такое решение - рекомендовать общественным организациям Новосибирской области, находящимся в сельской местности, заняться патриотической работой по изучению архивных материалов и найти информацию о вкладе каждого района в разгром немецко-фашистских захватчиков и в общую трудовую Победу. Направить работу общественных организаций в этом направлении, в том числе проводить такую работу в общеобразовательных учебных заведениях, - сказал заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Геннадий Гуляев.

Предложение вызвало бурное обсуждение.

Благодарственные письма от министерства культуры Республики Карелия Фото: Евгения МОРЕВА

- У нас есть положение о городах-героях, на основании чего готовится указ президента. У нас есть города трудовой доблести. Но нет документа, который определял бы, как присвоить такое звание маленькому населенному пункту. Поэтому проект нужно доработать. Я согласен с тем, что нужно через министерство образования Новосибирской области обратиться с предложением, провести в школах день, в который детям рассказали бы, в чем именно заключалась трудовая доблесть районов Новосибирской области и новосибирцев в годы войны, - отметил председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Виктор Крикунов.

Инициативу Павла Дурандина решили поощрить грамотой от Общественной палаты Новосибирской области. Также члены комиссии обратятся в министерство образования Новосибирской области и министерство культуры Новосибирской области с предложением подготовить документальный фильм о трудовом подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войны. Он должен выйти к первой годовщине присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Еще одно предложение, которое прозвучало на комиссии, поступило от совета ветеранов. Они хотят установить мемориальные доски в трех районах области - Мошковском, Чистозерном, Каргатском - в честь подвига сибирских морских бригад на фронте.

На комиссии звучала тема не только Великой отечественной войны, но и немного подзабытой советско-финской 1939 - 1940-х годов. Член комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Сергей Леонов рассказал коллегам о воссоздании и передаче знамени 18-й Ярославской стрелковой дивизии Национальному музею Карелии. Напомним, знамя стрелковой дивизии было захвачено финской армией после тяжелого боя под Питкярантой: его сняли с тела убитого начальника политотдела дивизии Алексея Разумова, сейчас оно хранится в музейном фонде Финляндии. И только сейчас его точная копия, которая была создана благодаря в том числе новосибирским историкам, появилась в России.

- Это был хороший пример слаженной работы на большом расстоянии, организованной историческим обществом. Мы в Новосибирске начали сами находить новые контакты. Если бы не предложение от карельских коллег, мы не обратились бы в Сибирский архив. Знамя шили девушки. Каждый профессионал в этом деле нашел свою нишу, - подчеркнул Сергей Леонов.