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Общество

Патриоты из Каргата: как «Юнармеец» сохраняет память о солдатах-земляках

Юнармейцы отправляются на другой конец страны, чтобы найти братские могилы своих соотечественников
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Юный спасатель 2018. Второе место на областных соревнованиях.

Юный спасатель 2018. Второе место на областных соревнованиях.

История Военно-патриотической организации «Юнармеец» началась в октябре 2006 года. Первые два года занятия проходили на базе школы, без выездов. В январе 2008 года клуб впервые участвовал в соревнованиях «Русский щит», среди профильных клубов «Юнармеец» на той смене занял первое место. На базе клуба также работает волонтерский отряд. Ребята помогают ветеранам, ухаживают за могилами, восстанавливают памятники. Волонтеры занимаются и поисковой работой - с 2010 года клуб проводит акцию «Дорога памяти. Никто не забыт, ничто не забыто». Ребята поднимают архивы, ищут воинов-сибиряков из Каргата, похороненных в братских могилах. Они отправлялись в экспедиции на другой конец России - в Прохоровку, Курск, Волгоград, Санкт-Петербург, Москву и Севастополь. В капсулах привозили землю с мест сражений, чтобы захоронить в Каргате, на Монументе Славы. Там же юнармейцы устанавливали мемориальные доски. В период пандемии занятия в клубе не прекратились, профиль не из простых - промышленный альпинизм, а в этом деле лучше не терять сноровку. Соблюдая все нормы безопасности, ребята собирались максимум по 10 человек и продолжали тренироваться.

Школа безопасности Юный спасатель 2014. Второе место на областных соревнованиях.

Школа безопасности Юный спасатель 2014. Второе место на областных соревнованиях.

- Вступая в военно-патриотический клуб, каждый руководствуется своими мотивами. Но я знаю точно: дети, приходящие в наш клуб, изучают на практике то, что проходят в теории на уроках ОБЖ. Это очень полезные навыки для жизни. Многим моим выпускникам, путешествующим с семьями, наши занятия пригодились. К каждому соревнованию мы разбирали правила действий при ДТП, как вести себя при разных травмах, как оказывать помощь. Некоторые ребята приходят в «Юнармеец» для того, чтобы потом поступить в военное училище или МЧС, - рассказал руководитель ВПО Евгений Кондратьев.

Экспедиция по местам боевой славы Севастополь 35 батарея. Октябрь 2014 года.

Экспедиция по местам боевой славы Севастополь 35 батарея. Октябрь 2014 года.

Планов у клуба на следующий год много: продолжение акции «Дорога памяти», подготовка к соревнованиям, организация и проведение «Зарницы», а также зимняя профильная смена для военно-патриотических клубов Каргатского района на базе школы.

Кондратьев Евгений Михайлович, руководитель ВПО «Юнармеец».

Кондратьев Евгений Михайлович, руководитель ВПО «Юнармеец».

БИЗНЕС-ПРЕСС

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