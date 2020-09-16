В Дзержинке на месте пустыря сделали детскую площадку

Новая площадка обошлась в 1,6 миллиона рублей. Фото: Евгения МОРЕВА

Региональный партийный проект «Территория детства» - один из самых важных для новосибирских мам и пап. Благодаря ему на радость взрослым и малышам в городе появляются детские городки и спортивные площадки во всех районах. В рамках программы благодаря Совету депутатов города Новосибирска уже открыли около 20 площадок. Одна из них появилась на улице Промышленной.

- На площадку было потрачено около 1 миллиона 600 тысяч рублей. Работа выполнена в достаточно короткие сроки. Подрядчики работали, как говорится, и день и ночь. И вот мы получили для ребятишек хорошее подспорье для личного времяпрепровождения. Решение о строительстве площадки принимали фактически в мае. Было сделано резиновое покрытие, поставлены спортивные тренажеры, - рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев - именно он курирует проект.

К слову, жители дома сами настояли на том, чтобы на площадке были и спортивные, и игровые элементы. Так что у жителей Дзержинского района появилось место для игр и занятий спортом.

- Размер площадки - 160 квадратных метров, раньше здесь был пустырь. Чтобы оборудовать территорию, делали планировку, выемку грунта, восстанавливали бордюры, а также проводили необходимые работы по трамбовке, - перечисляет подрядчик Сергей Королев. - После начали ставить оборудование фирмы «Романа», производитель - чебоксарский завод, а мы являемся дилерами этого завода. Мы всегда согласовываем с жителями дома элементы площадки, никогда не делаем того, чего не хотели бы жители дома. Проекты согласовываются вплоть до лавочек и урн. Все оборудование, кроме спортивного, нашего производства: бесшовное покрытие, плиточное, бетонные урны, лавки.

Для жителей дома было устроено торжественное открытие. Настоящий праздник для детей - конкурсы и бесплатный попкорн. Площадкой довольны как маленькие жители дома, так и дети постарше - на площадке установлены игровые и спортивные элементы.

- Мы неожиданно узнали, что у нас во дворе будет такая спортивная площадка. Потому что это большая территория, но на ней много лет ничего не строилось. Все жители дома - и родители, и дети - довольны. Особенно рады дети, ведь сейчас у них есть тренажеры, есть где побегать и погулять. Старшая по дому активно сотрудничала с подрядчиком, помогала в проектировании и выборе тренажеров, - поделилась своими эмоциями жительница дома Клара Малюкова.

Важно, чтобы таких красивых и безопасных площадок в нашем городе было больше. Потому что именно этот элемент двора является залогом безопасного времяпрепровождения. Спортивные тренажеры и игровые элементы становятся излюбленным местом отдыха детей всех возрастов и их родителей.

За два года - 60 площадок

В Новосибирске проект «Территория детства» начали реализовывать два года назад. За это время в городе возвели более 60 детских площадок. К примеру, недавно они появились в Юго-Западном жилмассиве и на улице Гоголя.