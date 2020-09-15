Сергей Вертков: Хотим найти людей из своей эпохи

Доблестная рать Доволенского района.

У детей глаза загорелись

- В 2011 году решил создать военно-патриотический клуб в школе. Поездил к коллегам своего района, понял, что все они занимаются общим делом, но у каждого клуба свои особенности. У десантников, например, парашютный спорт, у поисковиков - поездки и раскопки. Начал задумываться о визитной карточке своего будущего клуба. Так как не было контактов с военными организациями, решил исходить из собственных сил. С детства увлекался историей Средних веков, подростком занимался реконструкцией. Это и решил взять за основу, - рассказывает преподаватель ОБЖ и технологии Баклушевской школы Доволенского района Сергей Вертков.

Он взял в школе дополнительные часы, организовал исторический кружок. Как вспоминает, был приятно удивлен, что детям занятия понравились, глаза у них загорелись. Поэтому уже в конце учебного года написал устав клуба, создал его символику, проработал программу, по которой профилем стала начальная военная подготовка и реконструкция. С 18 октября 2012 года клуб «Ратоборец» начал активную деятельность.

- Стали работать от Дома творчества, наладили связь с местными Домом молодежи, Домом культуры. Участвовали во всех мероприятиях новосибирской ассоциации патриотических клубов «Патриот»: «Красная горка», «Где стоишь - там и поле Куликово», «За други своя», ездили на профильные смены. В последнее время начали работу с Центром патриотического воспитания Новосибирской области. Стали лауреатами областного фестиваля учителей дополнительного образования «Признание». За последние годы на всероссийских конкурсах «Герои России» и «Служу Отечеству» получили дипломы I степени, на областном этапе конкурса «Сыны и дочери Отечества» были третьими, - вспоминает Сергей Вертков.

Сергей Вертков: - «Все доспехи ребята делают сами».

Первые на районе, лидеры в стране

В прошлом году он представлял свою программу на областном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!», выиграл и отправился на финал в Москву. Там стал шестым среди 50 лучших руководителей военно-патриотических клубов со всей страны. Выше достижений в этом конкурсе у Новосибирской области пока не было.

Его клуб «Ратоборец» уже четыре года подряд берет кубки среди местных ВПК по военно-спортивным дисциплинам. Как признается сам руководитель, с каждым годом планку держать тяжелее, но задача всегда одна - победить.

Доволенские патриоты активно участвуют в жизни своего района, даже несмотря на ограничения из-за пандемии.

- На время изоляции формат наших занятий поменялся. Перешли на работу в информационном поле, дистанционно. Провели 9 Мая акцию «Окна Победы», получился очень красочный фотоотчет украшенных окон района. На День России получили от Центра патриотического воспитания флаги, украсили центр села. Хороший интернет в сельской местности не очень доступен, поэтому наша заочная деятельность в основном была видна в мессенджерах. В группах мы обменивались фото, видео, новостями, отправляли наши работы в областной центр, - говорит Сергей Вертков.

В поиске единомышленников

Воспитанники клуба «Ратоборец» работают по периоду X - XIII веков, этот период в истории России Сергей Вертков знает практически досконально. Он помог ребятам освоить старинную технологию изготовления кольчуг, шлемов и оружия. По эскизам из подручных материалов они создают доспехи русских воинов.

- Делаем все сами из того, что есть, так как постоянное финансирование у нас отсутствует. Иногда помогают областные депутаты. В прошлом году мы даже представляли Доволенский район в Законодательном собрании, провели показательные выступления. Народные избранники были очень удивлены, увидев не подростков в камуфляже, а средневековых воинов в полном снаряжении, с хорошей боевой и фехтовальной подготовкой. Мы очень хотим найти в области людей из своей эпохи, таких же школьных реконструкторов, чтобы соревноваться с ними, обмениваться идеями и опытом, расти вместе, - мечтает Сергей Вертков.

Боевой подготовке и владению мечом он, прошедший службу в армии и милиции, учит ребят сам. Опыт руководителя «Ратоборца» помогает юным доволенским патриотам в подготовке к армии. Те из них, кто уже вернулся на гражданку, с удовольствием говорят, что занятия в патриотическом клубе здорово им помогли на начальном этапе службы, так как все было знакомо. Некоторые из них даже сами были наставниками для новобранцев.

Бывшая ученица Сергея Верткова Анастасия Кравченко занимается в селе Баклуши развитием юнармейского направления. Вместе с ратоборцами ее команда восстанавливает общевойсковую полосу препятствий, которая была разрушена в 1990-х годах.

Хочешь удивить губернатора? Спроси ратоборцев, как.

- Нашей школе несколько лет назад присвоили имя доволенца Евгения Дергая, героически погибшего в Афганистане. Мы помогаем его маме, живущей здесь. Ухаживаем за памятником героя, проводим возле него торжественные мероприятия. Берем под шефство ветеранов: летом косим траву, зимой приносим дрова, чистим снег. Сейчас, в пандемию, доставляем им на дом продукты и лекарства. То есть мы не только автоматы перебираем. Дети заняты нормальным делом после учебы, ведь на селе каких-то особых развлечений нет, а времени свободного много. За этим и стоит идти в военно-патриотические клубы. Они открывают большие возможности для самореализации, становления как личности. Активны у нас и мальчики, и девочки. В «Ратоборце» сейчас 12 парней и 7 девчонок, всем по 13 - 16 лет. Для села это хороший показатель. По сути полшколы в наш клуб ходит, - улыбается Сергей Вертков.