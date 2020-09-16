Дорогу на улице Тюменской откроют через неделю

Дорога на улице Тюменской станет для водителей палочкой-выручалочкой. Фото: Евгения МОРЕВА

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев проконтролировал строительство долгожданной для водителей дороги в Северо-Чемском жилмассиве. На протяжении многих лет по этому участку магистрали невозможно было проехать: зимой пробирались только внедорожники, летом же никакой транспорт не мог воспользоваться дорогой из-за ее плачевного состояния.

И вот уже 20 сентября состоится полноценное открытие магистрали. К этому времени будет отрегулирован светофор, доделают пешеходный тротуар вдоль всей дороги. Также необходимо в некоторых местах провести обрезку деревьев и обустроить трамвайные пути.

Пробки - одна из актуальнейших проблем не только Новосибирска, но и городов-миллионников вообще. Северо-Чемской жилмассив, разумеется, не исключение, и заторы на дорогах там не редкость.

- При нынешней ширине дорог и количестве полос некоторые магистрали уже не справляются с потоком машин. Этот вопрос возник не вчера. Очень многое, конечно, упирается в финансирование. Без поступления федеральных средств такие глобальные вопросы на уровне города не решить. Необходимо решать этот вопрос с учетом экономических возможностей бюджетов всех уровней, - считает Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев. Фото: Евгения МОРЕВА

Протяженность магистрали - порядка 850 метров. Перед тем как положить асфальт и сделать выезд от Северо-Чемского жилмассива в сторону Новосибирска, построили ливневую канализацию.На новой дороге вопрос о минимизации заторов предусмотрели: выполнили капитальный ремонт полос, осталось доработать небольшой участок улицы Тюменской. В результате получилась новая четырехполосная магистраль.

- При строительстве дороги первой пошла ливневка - 550 метров, все сделано таким образом, чтобы вода уходила. На следующей неделе осталось сделать заезд и трамвайную остановку, - рассказал о технологии работ подрядчик Агабалан Фалов.

Общая стоимость работ - 70 миллионов рублей. Это наказ депутата Заксобрания Вениамина Пака и председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева. Деньги выделили из бюджета Новосибирской области и целевым назначением направили в Новосибирск. Порядка 7 миллионов рублей добавили из бюджета города.

Решением проблемы пробок депутаты занимаются системно. Необходимы комплексный план и серьезное финансирование. Но первые шаги сделаны.

Жители радуются изменениям: наконец-то появилась дорога, которая сделает поездки на левом берегу проще. Ведь раньше водителям приходилось объезжать этот участок, тратить время в пробке, сейчас же ситуация меняется в лучшую сторону.

- Дороги здесь раньше никогда не было - лишь ямы и плиты. Проехать можно было только зимой. На дороге всегда огромная пробка. Новая развязка должна разгрузить движение. Эта дорога сокращает путь километра на два. Конечно, многое будет зависеть и от светофоров, но, думаем, теперь движение станет более удобным, - говорят жители ближайших домов.

Регулировка светофоров будет проведена. А главное, благодаря ремонту дороги по улице Оловозаводской движение стало двухсторонним: можно проехать как от улицы Мира в сторону Северо-Чемского жилмассива, так и обратно. Тема дороги в этом направлении действительно важна и актуальна для жителей района. Возможно, в дальнейшем будут проведены работы по ее продлению.

- Также обсуждались планы по поводу будущего продления дороги до улицы Каратаева. Эта дорога необходима, потому что огромный транспортный поток идет из Северо-Чемского жилмассива. Без этого никак, - заявил Дмитрий Асанцев.

Так что можно быть уверенными, что совсем скоро поездки по левому берегу станут для сибиряков еще более комфортными.