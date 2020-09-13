Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 сентября 2020 года: заболевших снова меньше 50 в сутки

В отделениях интенсивной терапии находится 47 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Новосибирской области сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 сентября 2020 года: за минувшие сутки 49 сибиряков заразились коронавирусом. Всего с начала вспышки заболели 12093 человека.

Коронавирус: статистика. ФОТО: сервис "Яндекс"

ЗАБОЛЕЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ

В регионе за минувшие сутки заболели двое детей. Сейчас в инфекционные отделения госпитализировали 16 маленьких пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе и с подтвержденным диагнозом.

Особое внимание с началом учебного года уделяется учащимся школ. Контроль температурного режима на входе в учебное заведение позволяет вовремя отреагировать и не допустить вспышку инфекции среди учащихся.В настоящее время в Новосибирске и области закрыто несколько классов из-за выявленных случаев ковида у детей.

УМЕРЛИ ЕЩЕ ЧЕТВЕРО

За прошедшие сутки количество погибших от коронавируса увеличилось.

— Скончались четыре пациента: мужчина, ему было 49 лет, и женщины в возрасте 60 лет, 81 год и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 394 человека, — сообщает оперативный штаб.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ — 5 пациентов. Их состояние, по оценкам медиков, стабильное.

ВАКЦИНА

На сегодняшний день известно, что вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Новосибирскую область из Москвы не раньше ноября.

— В регион поступит 10 тысяч доз. Они предназначаются для 5 тысяч медработников. Вакцина двухкомпонентная: сначала ставят первую ее дозу, через три недели — вторую. Сроки проведения вакцинации еще не установлены, — сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь областного Минздрава Мария Кормильцева.

Кроме того, известно, что разработанная сибирскими учеными центра «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла испытания на добровольцах.

Вакцина от коронавируса поступит в Новосибирск в ноябре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за сутки: 49 человек.

Масочный режим: продлен до весны. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Театры: открыты с 12 сентября 2020 года.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября 2020 года. С обязательным соблюдение всех санитарных норм.

Фитнес-центры: работают с 25 августа, тренироваться можно с соблюдением дистанции: не более 1 человека на 4 кв.м.

ЗАГСы: Работают с 20 августа, не более 10 человек на церемонии.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Аквапарк: работают бассейны и бани, но аттракционы и водные горки пока под запретом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru