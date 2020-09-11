Галина Гриднева: Сделаем наблюдателей за голосованием профессиональнее

Фото: Михаил ГЛОТОВ

13 сентября в Новосибирской области пройдут выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания региона. Они будут отличаться от всех предыдущих кампаний тем, что продлятся не один день, а три - с пятницы по воскресенье. Это связано с противодействием распространению коронавируса и заботой о здоровье граждан. Следить за соблюдением всех необходимых мер безопасности и чистотой выборов будет многотысячная армия наблюдателей от партий и кандидатов со всех районов Новосибирской области. От одной только Общественной палаты НСО будет свыше 2000 человек. Для всех будущих наблюдателей 9 сентября в здании правительства региона прошел обучающий семинар.

- Действительно, главной сложностью для наблюдателей будет то, что голосуем в течение трех дней. Каждый из них очень важен, и в то же время это дополнительная нагрузка для людей. Осложняет ситуацию еще и пандемия. Дело в том, что раньше мы традиционно голосовали в один день в спокойной эпидемиологической ситуации. Нами будут предприняты все необходимые меры по безопасности. На семинаре мы отдельно проговорили, как отслеживать наличие у всех работающих на участках масок, одноразовых ручек, перчаток, защитных экранов, - пояснила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Она рассказала, что наблюдатели на избирательных участках будут использовать в работе золотой стандарт - специальный свод правил и эталонов, который утвержден Общественной палатой РФ. Вместе с этим им предстоит руководствоваться кодексом этики наблюдателя и положением об общественном наблюдателе.

Общественная палата организует на участках общественное и видеонаблюдение. Все три выборных дня будут работать оперативная мониторинговая группа и ситуационный центр вместе с горячей линией.

- Перечень наблюдателей сегодня насчитывает 2131 человека. Среди них много молодежи и традиционно много ветеранов с богатым опытом общественного наблюдения. Отмечу, что Общественная палата - этот тот субъект общественного контроля, который формирует независимых общественных наблюдателей. Но наш сегодняшний семинар был открытым, мы вместе с Центральной избирательной комиссией приглашали абсолютно всех, кто хочет быть наблюдателем. Каждый кандидат мог направить к нам на обучение своих людей, чтобы они могли узнать о своих правах и обязанностях. Для всех них мы проводим подобные обучающие семинары, чтобы наш отряд независимых наблюдателей стал более профессиональным, - уточнила Галина Гриднева.

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Общественная палата набирает своих наблюдателей по соглашениям с различными общественными организациями, профессиональными союзами, ассоциациями и просто гражданскими активистами.

По словам председателя Общественной палаты, новосибирцы начинают активнее интересоваться возможностью стать наблюдателями за голосованием. Показательной стала летняя кампания за поправки в Конституцию РФ, когда желание поработать на участках изъявили намного больше жителей Новосибирской области, чем ожидалось.

- Мы с радостью привлекаем молодежь, хотя и опираемся пока на представителей старшего поколения, так как они более исполнительные и ответственные. Но студентов в рядах наших наблюдателей все больше. Конечно, они должны быть старше 18 лет. Ребята активно собираются в сообщества, им действительно интересно разбираться во всем процессе. Со своей стороны Общественная палата старается соответствовать их запросам и потребностям - мы работаем в социальных сетях, делимся с молодыми людьми информацией там, где им удобно ее получать. Многие из них намерены идти работать в органы власти, заниматься выборами и политикой. Так что опыт работы на избирательном участке для молодежи очень полезен, - заметила Галина Гриднева.

Чтобы стать независимым наблюдателем, нужно обратиться в Общественную палату Новосибирской области, оформить заявление, заполнить разрешение на обработку персональных данных и предоставить необходимую информацию о себе.