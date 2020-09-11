В радиусе 800 метров от площади Ленина строится единственный многоэтажный дом класса «бизнес-лайт»

С верхних этажей «Расцветай на Ядринцевской» открывается шикарный вид на величественное здание Новосибирского театра оперы и балета. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Стартовали продажи квартир в 25-этажном доме класса «бизнес-лайт» «Расцветай на Ядринцевской» от известного новосибирского застройщика. Срок сдачи объекта - третий квартал 2022 года.

«Расцветай на Ядринцевской» расположен в тихом центре Новосибирска - это место хранит в себе красоту, исторический дух и архитектурный облик столицы Сибири. Живя здесь, можно в полной мере ощутить все преимущества жизни в центре развитого мегаполиса.

В новом доме ГК «Расцветай» будет комфортно как новоселам с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный ритм жизни. Локация «Расцветай на Ядринцевской» обладает идеальной инфраструктурой для семейного проживания: до ближайшего детского сада - 300 метров, до гимназии № 1 - 700 метров, до МБОУ «Экономический лицей» - 1,2 километра, до городской поликлиники № 1 - 800 метров, до НГУЭУ - 100 метров, до ТЦ «Аура» - 700 метров, до Центрального парка с аттракционами и спортивными зонами - 200 метров, также рядом несколько фитнес-клубов, бассейн и стадион «Спартак». Кроме того, от новостройки до центральной площади и крупнейшего транспортного узла столицы Сибири - площади Ленина - можно дойти всего за 7 минут.

В «Расцветай на Ядринцевской» предусмотрено оснащение интеллектуальными опциями для безопасности и комфорта: Wi-Fi во дворе и холле первого этажа, видеодомофоны с возможностью управления через приложение на смартфоне, современная система открывания дверей с помощью карт-ключа, «умные» счетчики, бесшумные скоростные лифты, подземный двухуровневый паркинг с оборудованными сейфами для хранения ключей от автомобилей для семейных машино-мест. В доме четыре бесшумных скоростных лифта: два пассажирских и два грузопассажирских. Для удобства родителей и маленьких детей предусмотрены пандусы и колясочная на первом этаже.

По задумке застройщика, места общего пользования в «Расцветай на Ядринцевской» - это не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой изысканности и комфорта. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Изюминка проекта «Расцветай на Ядринцевской» - МОП, выполненные по авторскому дизайн-проекту. По задумке застройщика, общие пространства - это не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой изысканности и комфорта. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, сквозь которые видно происходящее в парадной и во дворе, оформление этажей выдержано в неоклассическом стиле в теплых оттенках. Для создания современного пространства мест общего пользования используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, на всех этажах «Расцветай на Ядринцевской» применен широкоформатный керамогранит производства Испании.

Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

С верхних этажей «Расцветай на Ядринцевской» открывается панорама исторического центра столицы Сибири и шикарный вид на величественное здание Новосибирского театра оперы и балета.

На 25-м клубном этаже расположены квартиры свободной планировки площадью от 37 до 100 кв. м. В жилье такого формата можно выделить желаемое пространство для детской, комнаты для гостей или кабинета, а также воплотить любые дизайнерские задумки.

На первых этажах новостройки разместятся коммерческие помещения под магазины, химчистки, салоны красоты, юридические конторы и другие необходимые жителям новостройки сервисы.

Стильная ухоженная придомовая территория подчеркнет статус новостройки. Особое внимание застройщик уделил озеленению двора: крупномерные деревья и кустарники будут высажены под контролем ландшафтных дизайнеров.

Работы на стройплощадке «Расцветай на Ядринцевской» идут полным ходом. Сейчас забетонированы все стены и половина перекрытия четвертого этажа. Кроме того, начата разработка котлована под строительство второго этапа подземного паркинга.

25-этажный дом «Расцветай на Ядринцевской» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил 1 миллиард 94 миллиона рублей.

Подробную информацию новостройке «Расцветай на Ядринцевской» можно узнать по телефону (383) 255-88-22.

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Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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