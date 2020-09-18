Пивовары запустили новый челлендж

Фото предоставлено пресс-службой филиала «Балтика-Новосибирск».

Направлен на то, чтобы привлечь внимание к персональной ответственности каждого за несоблюдение норм законодательства в области продажи и потребления алкогольной продукции.

В 2015 году международные пивоваренные компании впервые провели Всемирный день ответственного потребления пива (GBRD). Он объединяет пивоваров, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров в десятках стран по всему миру, сотни тысяч волонтёров и вносит вклад в достижение глобальной цели ООН в области устойчивого развития по предотвращению злоупотребления алкоголем.

В 2020 году событие состоится 18 сентября. «Балтика», часть Carlsberg Group, традиционно поддерживала GBRD рейдами по торговым точкам. Сейчас почти в каждом магазине вы можете найти распространенные в рамках акций стикеры и материалы, свидетельствующие о том, что в точке не продают алкоголь лицам младше 18 лет.

В этом году акция проводится онлайн — не только из-за рисков массовых мероприятий, но и для того, чтобы и показать, что проблема потребления алкоголя до разрешенного законом возраста — не только в нарушениях в торговле, но и в нашей культуре.

«Балтика» предлагает обсудить, какие фразы и модели поведения использовать, чтобы у несовершеннолетних сформировались правильные ориентиры и понимание того, что алкоголь — только для лиц старше 18 лет.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно:

Старт проекту дали пять топ-менеджеров «Балтики»: старший директор по стратегии и развитию бизнеса региона Восточная Европа Павел Еранкевич, директор по планированию региона Восточная Европа Алексей Казеннов, вице-президент по маркетингу Екатерина Потокина, вице-президент по продажам Егор Гусельников и старший директор дивизиона продаж «Москва-Центр» Илья Крапивин. Руководители рассказали о своём видении проблемы и поделились личными историями её решения.

Ноль безответственного потребления –Ноль безответственного потребления – одна из целей Программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Она отвечает цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития ООН (ЦУР 3) − обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

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