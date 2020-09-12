«Поверить не могу!»: американка спустя полвека нашла родных из России, которых обворовала

Мечта Татьяны найти семью дяди (на фото слева она с ним) сбылась. Фото: личный архив.

71-летняя Татьяна Райинхардт-Лаптева обратилась в редакцию «Комсомолки», попросила найти родных. Казалось, шансов не очень много. Женщина рассказала, что в 14 лет обворовала семью своего дяди Вени из Новосибирска. Скандал случился перед самым ее отъездом из Сибири в Казахстан (тогда она еще жила там. — прим. авт.): девушка сложила в свой чемодан вещи, которые ей не принадлежали, — пластинку с чарльстоном, чулки, обруч. На воровстве ее поймали, и с тех пор из-за стыда она с родными не общалась. Потом в жизни Татьяны Михайловны случился крутой поворот: она вышла замуж и уехала в Америку, живет во Флориде. Но прошлое не давало женщине покоя:

— Стыдно, противно, позорно. Хоть и было мне тогда всего 14 лет, хоть и исповедовалась, но сердце болит! Очень хочу попросить прощения у семьи дяди Вени, увидеться и позвать к себе родню.

Маленькая Татьяна. Фото: личный архив.

И судьба подарила Татьяне Михайловне второй шанс! После того, как статья об американке была опубликована в «Комсомольской правде», в редакцию позвонил ее племянник.

— Я — внук дяди Вени, которого ищет Татьяна Михайловна, — представился Сергей. — Саму историю я знал, мама рассказывала.

Оказалось, сибиряки узнали о том, что их ищут, от бывших сослуживцев дяди американки.

— Мой дед много лет проработал на заводе имени В. П. Чкалова, там все его знали. И когда его бывшие коллеги увидели фото деда в газете, сразу поняли, о ком идет речь, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Они нашли, где работала моя мама Маргарита (она — дочка дяди американки, и именно она обнаружила пропажу), и так через третьи руки сообщили о поисках. Спасибо им огромное!

Дальше оставалось дождаться вечера — когда во Флориде наступит утро и Татьяна Михайловна и ее муж Даглас прочтут сообщение, что ее родные нашлись. Растроганная американка сразу же нам позвонила:

— Неужели Маргарита еще жива? Я даже не могла об этом мечтать, — плакала Татьяна Михайловна. — Поверить не могу!

Татьяна и Даглас.

Следующие полчаса Татьяна Михайловна общалась с Сергеем, а потом набрала нам:

— Это действительно мои родные! Они в «Бессмертном полку» ходят с портретом моего папы, который воевал во время Великой Отечественной войны! Спасибо «Комсомолке»!

Теперь Татьяна Михайловна решает уже другой вопрос: как увидеться с родственниками из Сибири.

— Мой внук в Чикаго расписался с американкой, но никакого праздника из-за эпидемии коронавируса устроить не получилось. Так что, может, еще вместе встретимся на свадьбе, — мечтает Татьяна Михайловна.

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