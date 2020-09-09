Выбирай с умом!

Фото: Влад КОМЯКОВ

Почему не голосуют современные эпатэ

Примерно 100 лет назад было такое слово - эпатэ. Так называли молодых барышень, которые вели себя вызывающе, стараясь шокировать публику. Коротко стриглись, носили брюки, громко высказывали собственное мнение и отстаивали равноправие.

Примерно 100 лет назад мир впервые получил всеобщее избирательное право, в том числе благодаря и таким эпатэ. Их сегодняшние последователи, так же дерзко щуря глаз, публично отказываются от своего избирательного права, презрительно бросая фразу: «Я не участвую в политике» - недостаточно свободному, с их точки зрения, человеку, который имеет плебейскую привычку к гражданственности.

Понадобилось всего 100 лет, чтобы право голосовать обесценилось в креативно подстриженных головах обоего пола.

Фраза «Я не участвую в политике» равносильна фразе «Я отказываюсь от гражданства», поскольку сама политика как раз и есть процесс договоренности граждан об общих правилах жизни. Если ты не участвуешь в разговоре, то правила устанавливают без учета твоих интересов. А это значит, что твоя жизнь будет продиктована внешними причинами. Люди, любящие говорить о свободе, на деле отказываются от нее пренебрежительно, поскольку свобода - это выбор, который человек делает исходя из внутренних причин и убеждений.

И получается, что право на свободу и право на голос отстаивают как раз те, кто участвует в выборах и участвует в политике, а не те, кто презрительно морщит нос и говорит о том, что он не участвует в фарсе.

Сложно? Ничего сложного. У тебя есть право голоса. Если оно тебе не нужно, то его рано или поздно не станет.

Фото из личного архива Александра Сергеевича Зырянова

Не голосуешь ты – проголосуют за тебя

Теперь о том, что «да всё уже выбрали без нас, за нас, кроме нас». О том, что выборы декоративные, нечестные и бутафорские. Я оставлю в стороне тему, кому выгодно, чтобы люди не ходили на выборы. Я хочу поговорить о том, почему именно вам невыгодно на них не ходить. Потому что за вас вам выбирают жизнь те, кто приходит. Они ее выбирают честно, по своему вкусу и размеру, по своему представлению о настоящем депутате, порядочности и справедливости. А потом выбранные депутаты устанавливают законы и правила для всех - и для вас тоже.

Большинство приходящих на выборы людей могут ценить военную силу, а не науку. Могут ценить богатство, а не равные возможности. Это большинство может хотеть никогда не выйти на пенсию и ввести налог на бездетность. И оно имеет на это полное право. Потому что пользуется этим самым своим избирательным правом.

А другое большинство этим правом не пользуется. Нужно понимать, что 30% явки - это 70% отказа от права голоса. На самом деле это очень страшный показатель. Если 70% отказываются от прав, то зачем XX век так воевал за права, свободы и достоинство человека?

Извините за высокопарность, но это так. И именно поэтому всем милым нынешним эпатэ хочется всыпать по первое число, отправить в детскую думать над своим поведением и заставить сто раз переписать в тетрадь Конвенцию о правах человека.

Может быть, это хоть сколько-то напомнит им о том, что гражданин - не только налогоплательщик, но еще и человек, принимающий решение.

70% неявки - это страшно

Когда начинается выборная кампания, каждый день мы узнаем о новых списках партий, причем и о самих партиях или независимых самовыдвиженцах, коалициях и прочих фигурах и конфигурациях политического сезона мы тоже иногда узнаем впервые.

Для тех, кто внутри этого процесса, накал страстей нешуточный - они нарезают округа, меряются силами и позициями, пишут громкие посты в соцсетях или тихие письма на другие адреса, разрабатывают стратегии, нанимают технологов… В общем, им есть чем заняться. Я был в этом процессе - он совершено стирает ощущение реальности. Там, внутри, кажется, что все наши слова, листовки, плакаты предельно важны. Оказывается, нет.

Людям этот накал виден не больше, чем, например, работа трансформаторной будки: внутри что-то гудит, а на выходе образуется электричество. Если электричество не вырабатывается, то само по себе гудение просто привлекает внимание и «скорее всего, это «жжжж» неспроста и там какие-нибудь неправильные пчелы делают неправильный мед».

Тут встает вопрос: как отличить правильных кандидатов, способных обеспечивать результат и «правильный мед», от неправильных?

У меня есть свой список критериев, который, возможно, пригодится и вам.

Фото взято с сайта vibori-2020.ru Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Как проголосовать, чтобы не было мучительно больно

Человек должен уже как-то состояться до своего выдвижения. Причем состояться именно в общественной работе, в помощи людям. Депутат - это человек, который помогает. Это не должность, не привилегия, а потребность. Она или есть, или нет - независимо от депутатских корочек. Я знаю сотни людей, которые помогают другим больше и лучше, чем некоторые номинальные депутаты. Поэтому главный критерий - история добрых дел. Нет ее - кандидат неинтересен.

Если на территории есть действующий хороший депутат, смысла его менять нет. Он работает, он помогает. На территории округа появляются школы, скверы, тротуары, детские площадки, дороги, транспорт, стадион, а то и целая особая экономическая зона. В этом случае мне не важно, какую партию кандидат представляет, - я смотрю на человека. Он - депутат от территории, и мне важно, как он защищает интересы доверенной ему территории.

И кстати, о партиях. Вернее, где их стоит учитывать, рассматривая своего кандидата. Если человек всю жизнь в одной партии - это понятно. Если человек под влиянием каких-то идеологических разногласий вышел из партии или сменил партийную принадлежность - это тоже понятно: и партии меняются, и люди, и иногда, как в недобром браке, просыпаясь, обнаруживаешь рядом с собой чужого человека. Для меня непонятно, когда человек прыгает из партии в партию. Это совсем уж отвратительно, когда любыми правдами и неправдами человеку нужно куда-нибудь прилепиться, чтобы на чужом горбу в рай въехать. Мне лично такой депутат не нужен. Хуже этого могут быть только кандидаты, которые идут при поддержке партий, но громко говорят о своей независимости. Свободные парни или девушки с обручальным кольцом в кармане, которые наутро после голосования побегут туда, где их ждет привычный обед. Поэтому третье - честность и внятность в отношении ценностей, идеалов, позиций. Даже если я с ними не согласен, я могу отдать за такого кандидата голос.

Ну и главное. Кандидат должен понимать, как воплотить в жизнь то, что он обещает сделать. А не как в том анекдоте про филина: «я стратегию вырабатываю, а как вам, мыши, стать ежиками - это уже не мои компетенции». Пообещать можно и космодром, и бесплатное все для всех, и федеральные трассы, и новые дома каждому, а «каждой бабе по мужику», как однажды сформулировал лидер одной из партий.

Избирателю полезно освоить вопрос: как? Если кандидат знает, за счет каких программ, во взаимодействии с какими министерствами, за счет изменения каких законов или использования каких конкретно возможностей, предусмотренных существующим законодательством, он построит мост, дорогу, дом и космодром, - это, несомненно, плюс. Но только плюс, не балл. Все баллы - выше: реальный опыт, понятные ценности и потребность работать для людей.

Вот к таким кандидатам я и рекомендовал бы присмотреться.