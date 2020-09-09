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Общество

Выбирай с умом!

Хочу поговорить о вредной привычке - обесценивать право голоса, право само­стоя­тельного выбора
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Фото: Влад КОМЯКОВ

Почему не голосуют современные эпатэ

Примерно 100 лет назад было такое слово - эпатэ. Так называли молодых барышень, которые вели себя вызывающе, стараясь шокировать публику. Коротко стриглись, носили брюки, громко высказывали собственное мнение и отстаивали равноправие.

Примерно 100 лет назад мир впервые получил всеобщее избирательное право, в том числе благодаря и таким эпатэ. Их сегодняшние последователи, так же дерзко щуря глаз, публично отказываются от своего избирательного права, презрительно бросая фразу: «Я не участвую в политике» - недостаточно свободному, с их точки зрения, человеку, который имеет плебейскую привычку к гражданственности.

Понадобилось всего 100 лет, чтобы право голосовать обесценилось в креативно подстриженных головах обоего пола.

Фраза «Я не участвую в политике» равносильна фразе «Я отказываюсь от гражданства», поскольку сама политика как раз и есть процесс договоренности граждан об общих правилах жизни. Если ты не участвуешь в разговоре, то правила устанавливают без учета твоих интересов. А это значит, что твоя жизнь будет продиктована внешними причинами. Люди, любящие говорить о свободе, на деле отказываются от нее пренебрежительно, поскольку свобода - это выбор, который человек делает исходя из внутренних причин и убеждений.

И получается, что право на свободу и право на голос отстаивают как раз те, кто участвует в выборах и участвует в политике, а не те, кто презрительно морщит нос и говорит о том, что он не участвует в фарсе.

Сложно? Ничего сложного. У тебя есть право голоса. Если оно тебе не нужно, то его рано или поздно не станет.

Фото из личного архива Александра Сергеевича Зырянова

Фото из личного архива Александра Сергеевича Зырянова

Не голосуешь ты – проголосуют за тебя

Теперь о том, что «да всё уже выбрали без нас, за нас, кроме нас». О том, что выборы декоративные, нечестные и бутафорские. Я оставлю в стороне тему, кому выгодно, чтобы люди не ходили на выборы. Я хочу поговорить о том, почему именно вам невыгодно на них не ходить. Потому что за вас вам выбирают жизнь те, кто приходит. Они ее выбирают честно, по своему вкусу и размеру, по своему представлению о настоящем депутате, порядочности и справедливости. А потом выбранные депутаты устанавливают законы и правила для всех - и для вас тоже.

Большинство приходящих на выборы людей могут ценить военную силу, а не науку. Могут ценить богатство, а не равные возможности. Это большинство может хотеть никогда не выйти на пенсию и ввести налог на бездетность. И оно имеет на это полное право. Потому что пользуется этим самым своим избирательным правом.

А другое большинство этим правом не пользуется. Нужно понимать, что 30% явки - это 70% отказа от права голоса. На самом деле это очень страшный показатель. Если 70% отказываются от прав, то зачем XX век так воевал за права, свободы и достоинство человека?

Извините за высокопарность, но это так. И именно поэтому всем милым нынешним эпатэ хочется всыпать по первое число, отправить в детскую думать над своим поведением и заставить сто раз переписать в тетрадь Конвенцию о правах человека.

Может быть, это хоть сколько-то напомнит им о том, что гражданин - не только налогоплательщик, но еще и человек, принимающий решение.

70% неявки - это страшно

Когда начинается выборная кампания, каждый день мы узнаем о новых списках партий, причем и о самих партиях или независимых самовыдвиженцах, коалициях и прочих фигурах и конфигурациях политического сезона мы тоже иногда узнаем впервые.

Для тех, кто внутри этого процесса, накал страстей нешуточный - они нарезают округа, меряются силами и позициями, пишут громкие посты в соцсетях или тихие письма на другие адреса, разрабатывают стратегии, нанимают технологов… В общем, им есть чем заняться. Я был в этом процессе - он совершено стирает ощущение реальности. Там, внутри, кажется, что все наши слова, листовки, плакаты предельно важны. Оказывается, нет.

Людям этот накал виден не больше, чем, например, работа трансформаторной будки: внутри что-то гудит, а на выходе образуется электричество. Если электричество не вырабатывается, то само по себе гудение просто привлекает внимание и «скорее всего, это «жжжж» неспроста и там какие-нибудь неправильные пчелы делают неправильный мед».

Тут встает вопрос: как отличить правильных кандидатов, способных обеспечивать результат и «правильный мед», от неправильных?

У меня есть свой список критериев, который, возможно, пригодится и вам.

Фото взято с сайта vibori-2020.ru

Фото взято с сайта vibori-2020.ru

Фото: Алексей НИКИФОРОВ

Как проголосовать, чтобы не было мучительно больно

Человек должен уже как-то состояться до своего выдвижения. Причем состояться именно в общественной работе, в помощи людям. Депутат - это человек, который помогает. Это не должность, не привилегия, а потребность. Она или есть, или нет - независимо от депутатских корочек. Я знаю сотни людей, которые помогают другим больше и лучше, чем некоторые номинальные депутаты. Поэтому главный критерий - история добрых дел. Нет ее - кандидат неинтересен.

Если на территории есть действующий хороший депутат, смысла его менять нет. Он работает, он помогает. На территории округа появляются школы, скверы, тротуары, детские площадки, дороги, транспорт, стадион, а то и целая особая экономическая зона. В этом случае мне не важно, какую партию кандидат представляет, - я смотрю на человека. Он - депутат от территории, и мне важно, как он защищает интересы доверенной ему территории.

И кстати, о партиях. Вернее, где их стоит учитывать, рассматривая своего кандидата. Если человек всю жизнь в одной партии - это понятно. Если человек под влиянием каких-то идеологических разногласий вышел из партии или сменил партийную принадлежность - это тоже понятно: и партии меняются, и люди, и иногда, как в недобром браке, просыпаясь, обнаруживаешь рядом с собой чужого человека. Для меня непонятно, когда человек прыгает из партии в партию. Это совсем уж отвратительно, когда любыми правдами и неправдами человеку нужно куда-нибудь прилепиться, чтобы на чужом горбу в рай въехать. Мне лично такой депутат не нужен. Хуже этого могут быть только кандидаты, которые идут при поддержке партий, но громко говорят о своей независимости. Свободные парни или девушки с обручальным кольцом в кармане, которые наутро после голосования побегут туда, где их ждет привычный обед. Поэтому третье - честность и внятность в отношении ценностей, идеалов, позиций. Даже если я с ними не согласен, я могу отдать за такого кандидата голос.

Ну и главное. Кандидат должен понимать, как воплотить в жизнь то, что он обещает сделать. А не как в том анекдоте про филина: «я стратегию вырабатываю, а как вам, мыши, стать ежиками - это уже не мои компетенции». Пообещать можно и космодром, и бесплатное все для всех, и федеральные трассы, и новые дома каждому, а «каждой бабе по мужику», как однажды сформулировал лидер одной из партий.

Избирателю полезно освоить вопрос: как? Если кандидат знает, за счет каких программ, во взаимодействии с какими министерствами, за счет изменения каких законов или использования каких конкретно возможностей, предусмотренных существующим законодательством, он построит мост, дорогу, дом и космодром, - это, несомненно, плюс. Но только плюс, не балл. Все баллы - выше: реальный опыт, понятные ценности и потребность работать для людей.

Вот к таким кандидатам я и рекомендовал бы присмотреться.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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