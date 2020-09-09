Ударим по знаниям: В «Горностае» появился зал восточных единоборств

О новом зале школьники мечтали давно. Фото: Евгения МОРЕВА

После долгого перерыва из-за пандемии начало учебного года в образовательном центре «Горностай» стало вдвойне радостным: школьники не только вернулись за парты и встретились с любимыми педагогами и учителями, но и получили новый спортивный зал. О нем здесь мечтали несколько лет.

- Мы всегда приглашаем в наш образовательный центр интересных, увлеченных педагогов и тренеров. Людей, молодых в душе и увлекающих за собой учеников. И мы мечтали открыть такой зал, где будут проходить уроки физкультуры и тренировки, потому что детям спорт нужен обязательно. И мы хотим, чтобы занятия физкультурой для них были любимыми, - отметила депутат Совета депутатов города Новосибирска Ирина Путинцева, директор образовательного центра «Горностай».

Как рассказывают в «Горностае», сначала здесь был просто маленький спортивный зал, а сейчас из него решили сделать зал олимпийского резерва по тхэквондо. Пока зал оборудован не полностью и впереди еще много работ.

Чтобы сделать такой подарок детям, понадобились средства на оформление и благотворительный труд учителей, спортсменов и энтузиастов. На зал было потрачено порядка 100 тысяч рублей, планируется направить еще около 50 тысяч рублей на спортивный инвентарь, раздевалки.

Доступный спорт в микрорайоне обогатился еще на один спортивный зал. Все это стало возможным благодаря работе депутата Ирины Путинцевой и поддержке партии «Единая Россия». Работают партийные проекты «Детский спорт» и «Территория детства». На округе в рамках регионального партийного проекта «Территория детства» построена детская спортивная площадка на улице Демакова, скоро подобный объект сдадут на Зеленой Горке в микрорайоне Нижняя Ельцовка.

- Было очень важно договориться взрослым, чтобы здесь проводились как различные спортивные соревнования, так и тренировки для спортсменов и физкультурников разных возрастов. Возможность развития должна быть у представителей любого поколения. Мы очень любим, когда наша школа не закрывается. Мы очень устали от тишины, которая длится с 18 марта, - говорит Ирина Германовна.

Ирина Путинцева. Фото: Евгения МОРЕВА

Надпись в центре зала гласит: «Дорогу осилит идущий». Для гимназистов ОЦ «Горностай» это не просто слова, ведь чаще всего наш главный противник - это мы сами. Тренер учит учеников: преодоление врага внутри себя - это уже первый шаг к победе. Днем здесь будут проходить уроки физкультуры, а вечером - тренировки. В планах дальнейшее оформление зала через «говорящую среду». Когда дети видят себя в действии на фотографиях, то еще раз проживают определенный спортивный момент, где применяются ловкость, сила и мастерство. Проектом зала единоборств занимается тренер Ян Олегович Облецов совместно с учителями физкультуры.

- Это то, к чему мы пришли сегодня в результате долгих разговоров. Важно, чтобы каждый ребенок мог заниматься и быть здоровым, - радостно поздравил всех с открытием Ян Олегович. - Наконец-то этот день наступил. Надеюсь, благодаря улучшенным условиям в новом учебном году у нас будут новые достижения, новые победы!

Родители также не остаются равнодушными к увлечению детей восточными единоборствами.

- Дочери 12 лет, и она с большим удовольствием вот уже пятый год ходит на тхэквондо. Мы очень благо- дарны Яну Олеговичу и, конечно же, директору нашей школы Ирине Путинцевой. Потому что они с желанием создают возможность заниматься спортом в красивом и комфортном зале.Моя дочь учится в этом центре, и то, что зал рядом, удобно и для детей, и для их родителей, - поблагодарила мама спортсменки.

Интерес к спорту большой, главное - удержать и воспитывать этот интерес у детей. Создавать условия, проводить соревнования, поощрять успехи. Важная задача, стоящая перед образовательным центром «Горностай», сделать образовательную среду спортивной, чтобы дети развивались как интеллектуально, так и физически.