Кто такие новые люди и что нам от них ждать?

Дарья Карасева: - Мы не идем по пути партий прошлого с их банальным обозначением проблем. Мы предлагаем решения. Фото: Яна Шубейкина.

Яркость бирюзы, цепляющие лозунги, название, отражающее всеобщий запрос на обновление, - все это, безусловно, привлекает внимание. Но что скрывается за яркой оберткой? Журналисты выяснили, как новые люди хотят обновить Новосибирскую область, кто их избиратель и в чем принципиальное отличие партии от других политических игроков.

Меняя мир вокруг

Помощь детским домам в рамках проекта «Любящее сердце» и реализация образовательных программ «Мой бизнес», организация фестиваля здорового образа жизни «Сибирская волна» и запуск благотворительной акции «Мечтай со мной», очистка рек от мусора в ходе серии мероприятий «Чистый берег» и волонтерская деятельность в проекте «Люди помогают». А еще защита прав дольщиков, запуск экологических стартапов, развитие массового спорта, адаптация людей с ограниченными возможностями к жизни в социуме и десятки социальных проектов, благотворительных мероприятий, акций помощи. Вот платформа, с которой кандидаты от партии «Новые люди» идут в политику.

В партии подчеркивают:

- Наш кандидат - это прежде всего человек, дела которого идут впереди него.

И в этом одно из главных отличий новой политической силы.

- Если в других партиях многое решает звонок сверху, связи или многолетний опыт держания депутатского мандата, у нас все по-другому, - поясняет кандидат в депутаты Дарья Карасева. - Один из главных критериев - наличие социального капитала человека, опыта в виде реализованных социальных проектов, его активность, неравнодушие и стремление сделать жизнь в регионе лучше, комфортнее.

Фото: Яна Шубейкина.

Люди дела

Новосибирским новым людям действительно есть что предложить в сфере обновления жизни. На состоявшемся в начале августа в Москве съезде партии первый номер списка партии в регионе Дарья Карасева представила масштабный проект «Новое озеро» по созданию общественного пространства европейского уровня в Юго-Западном жилмассиве Новосибирска. Новосибирский ресторатор Андрей Васин презентовал проект создания удобной интернет-платформы, где любой человек может оставить обращение к кандидату в своем округе и увидеть результат - рассмотрели ли его просьбу и что будет дальше. Известная теле- и радиоведущая Светлана Гердюк рассказала об идее социального сообщества для детей, которое поможет ребенку выбрать свой профессиональный путь. Психолог Кристина Стулова предложила пересмотреть стандарты образования и добавить в школьную систему больше дистанционных курсов.

Есть проблема? Вот решение

Если от проектов локальных перейти к проектам федеральным, то, по словам кандидата в депутаты от новых людей, все они формировались «снизу», а не спускались из высоких кабинетов.

- Мы не придумываем проблем и не фантазируем над их решением, - говорит Карасева. - У нас есть адекватный ответ на злобу дня. К примеру, учитывая состояние дорог, мы предлагаем заменить ямочный ремонт на капитальный, с десятилетней гарантией качества. Хочет застройщик построить новый микрорайон? Землю он сможет получить только под обязательство создания здесь школы и садика. Как сделать медицину качественной? Нужно дать человеку возможность вкладывать в собственное здоровье через персональные медицинские счета вместо полисов ОМС. Мы не идем по пути партий прошлого с их банальным обозначением проблем. Мы предлагаем решения.

Настало время высказаться

На вопрос о том, кто же такие новые люди, кандидат в депутаты от партии Дарья Карасева отвечает просто: это люди, разочаровавшиеся в политике и политиках, при этом жаждущие перемен.

- Мы представляем миллионы людей, которые не ходили на выборы, - говорит Карасева. - Им было не до политики - все они в буквальном смысле слова занимались экономическим выживанием. Да и вера в приевшиеся всем политические партии, по большому счету, отличающиеся друг от друга лишь цветом флагов, у людей давно прошла. Настало время, чтобы все эти люди высказались, и наша партия сделает все для того, чтобы их голос был услышан.

Фото: Яна Шубейкина.

Свобода и работа

На вопрос о том, кто главный конкурент новый людей, Дарья Карасева отвечает категорично:

- Наш избиратель не голосует за другие партии. Ни для кого не секрет, что все другие политические образования - это собрания людей и идей прошлого, давно устаревшие политические споры и гражданские конфликты. Мы же - про новое. Мы за то, чтобы власть стала для людей своей. Именно для этого и нужна альтернатива в политике, представительство новых людей. Если выразить суть ценностей «Новых людей», их главные требования и цель - свобода и работа.

Несмотря на критику власти, Карасева подчеркивает: не стоит маркировать «Новых людей» категориями системной или несистемной оппозиции:

- Если под системностью понимается стремление получить свою фракцию в российском парламенте, то да, мы системная оппозиция. Если же под системностью, как это часто у нас бывает, понимается бесхребетность и увиливание, тогда, конечно, несистемная.

Справка «КП»

Дарья Карасева, член Центрального совета политической партии «Новые люди», руководитель Школы новой политики в Новосибирской области.

23 года

Родилась на станции Клубничная Убинского района Новосибирской области.

Окончила Российский экономический университет имени Плеханова.

Организовала международный молодежный конкурс «Мой первый бизнес», направленный на раскрытие потенциала школьников в сфере инновационных технологий, управления проектами, предпринимательской и командной работы. В конкурсе приняли участие 700 000 человек.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Регионального отделения в Новосибирской области политической партии «Новые люди»