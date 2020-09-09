«Все у них случилось в машине. На берегу реки»: сибирячка обвинила мигранта в соблазнении своей сестры-школьницы

Маша уверяет, что ничего между ней и мигрантом не было. Фото: соцсети.

21-летняя Ольга* пришла в сузунскую полицию с заявлением о педофилии: девушка уверяла, что у 22-летнего таджика был секс с ее 15-летней сестрой Машей*. Пикантности добавлял тот факт, что мигрант — парень ее тети. Вот только сама девочка-подросток и ее родные уверяют: все это выдумка. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«СЕКС В МАШИНЕ У РЕКИ»

По версии Ольги, рассказанной в полиции, история выглядела так: в июле Маша вместе с Захробом* поехали на его «Тойоте-Калдине» на берег реки в поселке Сузун.

— Ольга заявила, что все у них случилось в машине, на берегу реки. Девочка не отбивалась, все произошло по обоюдному согласию, — рассказали КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

В эту историю многие поверили: репутация у Маши в ее родном поселке Малышево та еще — мягко скажем, пай-девочкой ее точно не назовешь.

— Маша в этом году окончила девятый класс, сейчас она не учится. Очень сложный подросток, много лет стоит на учете в ПДН, — вздыхают педагоги местной школы. — Училась она из рук вон плохо: одни двойки и тройки, постоянные прогулы, плохие компании…

Вот только сама Маша и вся ее родня уверяют: ничего между ней и Захробом не было.

«ОЛЬГА ПОЗАВИДОВАЛА»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с Натальей* — мамой Ольги и Маши.

— Оля все выдумала, — заявила КП-Новосибирск женщина. — Захроб — не посторонний нам человек, он — дядя Маши, они давно живут вместе с моей сестрой Людой*. Между ним и Машей ничего не было и быть не может.

— Зачем это Ольге? Обвинения ведь серьезные?

— Ольга — такой человек: когда она завидует, у нее сносит крышу. Своей тете Люде она завидовала! Между ними всего год разницы, но у Люды все хорошо, она живет со своим парнем. Когда Оля в очередной раз пришла в гости и выпила, то попросила планшет Люды. И умудрилась его сломать. Вместо того чтобы извиняться, Ольга набросилась на Люду и Захроба, у них началась потасовка. После этого Ольга побежала в полицию: написала заявление, что моя сестра с ее парнем хотели ее убить. И тогда же в отместку соврала и про Захроба и Машу. Если бы он что-то сделал с моей младшей дочерью, я бы знала!

Наталья уверяет: сейчас ее старшая дочка Ольга скрывается от всех родных, даже сменила номер телефона. Тем временем Маше и Захробу уже пришлось объясниться с силовиками: Следственный комитет проводит проверку.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

За ложный донос грозит срок

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина:

— Следователи, например, по камерам видеонаблюдения установят, была ли машина Захроба у реки, будут искать свидетелей. Если показания Ольги не подтвердятся и окажется, что она все выдумала, то против нее возбудят дело за ложный донос. Как минимум ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, а как максимум — до трех лет лишения свободы.

* Имена героев публикации изменены.

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