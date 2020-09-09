Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 сентября 2020 года: школьников отправляют на карантин

Школы отправляют целые классы на карантин из-за ОРВИ и COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе выявили 56 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в Новосибирской области было зарегистрировано 11885 заболевших коронавирусом. Новосибирская область по-прежнему занимает 20-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2020 года в Новосибирске. Фото: сервис "Яндекс"

БОЛЕЕ 700 ДЕТЕЙ СРЕДИ ЗАБОЛЕВШИХ

В Новосибирской области дети продолжают болеть коронавирусом, но прирост заболевших среди ребятишек остается очень низким. За прошедшие сутки врачи выявили всего 2 новых случая COVID-19 среди детей. Всего с начала вспышки заболевания в Новосибирской области заболел 701 ребенок.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Трое человек скончались в инфекционных больницах Новосибирска всего за сутки. Оперативный штаб сообщил информацию о новых жертвах COVID-19, умерли двое мужчин в возрасте 59 лет и 64 года. а также 61-летняя женщина. Общее число смертей с начала вспышки заболевания составляет 384 человека.

КЛАССЫ УХОДЯТ НА КАРАНТИН

Школы продолжают отправлять отдельные классы на карантин уже на второй неделе учебного года. Как сообщили в минобразования Новосибирской области, за сутки закрыли три класса: в школе №91, экономическом лицее и гимназии № 13. Класс в школе отправился на дистанционку из-за случая COVID-19, а два остальных класса пока не сообщили точной причины. Министр образования Сергей Федорчук отметил, что сейчас во многих учебных учреждениях классы закрываются на карантин из-за ОРВИ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 56 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 10 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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