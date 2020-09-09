Командно-штабная тренировка определила степень готовности АО «РЭС» к отопительному сезону

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На общем оперативном фоне КШТ с КЧС и ОПБ спланирована противоаварийная тренировка оперативно-диспетчерского персонала АО «РЭС» по отработке взаимодействия с субъектами электроэнергетики по ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области по теме «Ликвидация аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области с угрозой нарушения энергоснабжения потребителей, связанных с повреждением оборудования на объектах электроэнергетики в энергорайонах «Новосибирский узел», «Северный».

Подразделения АО «РЭС» в 11 районах области и городах Новосибирске и Оби отрабатывали практические навыки должностных лиц своих подразделений по организации применения сил и средств при ликвидации аварии на объектах ТЭК и ЖКХ в обслуживаемых районах.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На общем оперативном фоне командно-штабной тренировки были спланированы противоаварийные тренировки оперативно-дежурного персонала АО «РЭС» по отработке взаимодействия с администрациями районов области при ликвидации аварийных ситуаций и порядка действий, вызванных нарушениями электроснабжения в условиях низких температур наружного воздуха.

От АО «РЭС» к участию в тренировке привлекались Центр управления сетями АО «РЭС» и 7 филиалов электрических сетей, в составе которых было задействовано 14 аварийно-восстановительных групп РЭС; 16 оперативно-выездных бригад; 187 человек личного состава и более 42 единиц техники.

Кроме того, в муниципальных образованиях районов Новосибирской области были отработаны вопросы взаимодействия при возникновении аварий на объектах электроэнергетики и иных нештатных ситуациях, связанных с обесточиванием и нарушением функционирования производственных объектов и систем жизнеобеспечения населения в соответствии с заключенными Соглашениями об информационном взаимодействии между ЕДДС администраций районов и филиалами АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Специалисты АО «РЭС» успешно справились со всеми задачами, поставленными в ходе тренировок. Действия руководителей и личного состава аварийно-восстановительных групп и дежурного оперативного персонала по восстановлению электроснабжения в ходе проведения тренировки были оценены положительно.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

9 сентября 2020 года рабочая группа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЖКХ и энергетике правительства Новосибирской области дала высокую оценку действиям персонала АО «РЭС», принимавшего участие в тренировке, и определила, что цели тренировки достигнуты, а участники получили практический опыт по взаимодействию при ликвидации аварийной ситуации на объектах электросетей и ЖКХ городов и районов Новосибирской области.