Умер Андрей Копалов — фотограф новосибирской «Комсомолки»

Андрея Копалова не стало 7 сентября. Фото: Борис БАРЫШНИКОВ.

7 сентября не стало нашего коллеги Андрея Копалова, человека, черно-белые и цветные снимки которого – это огромный архив не только для новосибирской «Комсомольской правды», но и всего города. Он пришел работать в газету еще в 1990-х, при нем сменилось несколько руководителей издания, редакторов. Менялись формат газеты, камеры, технологии съемки, печати… Менялись губернаторы, мэры, законы. Менялась страна, а Андрей Геннадьевич Копалов не менялся.

Андрей КОПАЛОВ.

Всю жизнь проработал в одном издании. Он мог найти подход к любому человеку, буквально за минуту умел раскрыть, рассмешить, настроить человека на съемку.

Еще одна неповторимая черта Андрея Копалова – его память. Он был удивительным рассказчиком. Байки, смешные и страшные истории из лихих 1990-х, про молодость, юность – любой случай в его интерпретации становился забавным анекдотом. Умение видеть необычное в обыденном лучше всего передают его снимки.

Сибирская зима. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Маленькая Пелагея. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Андрей умел поймать трогательный момент. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Купание слонов в Оби. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Первые шаги лилигренка в Новосибирском зоопарке. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мороз в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Человек в кепке, с кофром через плечо говорит:

- Улыбнитесь, плечики расправили. Не хмурьтесь, вот так, хорошо!

Таким мы запомним Андрея Копалова.

Прощание пройдет 10 сентября, с 10 до 11 часов в Новосибирском крематории (п. Восход, ул. Военторговская, 4/1).