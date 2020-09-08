Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 сентября 2020 года: вторая волна эпидемии и открытие кинотеатров

Вторая волна коронавируса может совпасть с открытием кинотеатров в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе выявили 52 новых случая заражения COVID-19. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Новосибирской области было зарегистрировано 11829 заболевших коронавирусом, в том числе заразились 699 детей. Теперь Новосибирская область занимает 20-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 9 сентября 2020 года

444 ТЫСЯЧИ ТЕСТОВ НА COVID-19

За стуки врачи выписали 63 излечившихся пациента из инфекционных больниц Новосибирска, это чуть больше числа новых случаев заражения COVID-19 за день. Всего с начала вспышки заболевания в регионе выздоровел 10 581 человек. На данный момент жители Новосибирской области прошли более 444 тысяч тестов на коронавирус.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Трое пациентов скончались от коронавируса в Новосибирске всего за сутки. Как сообщили в оперативном штабе региона, жертвами опасного заболевания стали двое мужчин в возрасте 72 лет и 81 года, а также 60-летняя женщина. Всего от COVID-19 в регионе умер 381 человек.

ВТОРАЯ ВОЛНА ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Новосибирские математики предупреждают — с 14 сентября в России начнется вторая волна коронавируса. Рост заболеваемости начнется из-за открытия границ, публичных мест и торговых центров, а вот работа школ и детсадов почти не прибавит статистику заболевших. Математики СО РАН напоминают — соблюдение дистанции, ношение масок и мытье рук помогут справиться с эпидемией.

ВОТ ЭТО КИНО!

Власти разрешили разрешить кинотеатры в середине сентября — но с соблюдением мер безопасности. Для зрителей будут раздельные входы и выходы из помещений, приходить на фильм можно только в защитной маске.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 52 человекa

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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