Отличившиеся «гвардейцы» награждены

Почти месяц сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Владимир Филонов, Виталий Кондратьев, Алексей Тетерин и Александр Чернов во взаимодействии со службой безопасности Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» принимали участие в спецоперации, направленной на выявление лиц, причастных к хищениям материальных ценностей.

Когда основной этап операции был завершен и банда расхитителей была задержана, начальник отдела обеспечения защиты государственной тайны НФ ПАО «Ростелеком» Николай Макаров поблагодарил руководство Агентства и его сотрудников за проведенную работу - вручил благодарственные письма и памятные подарки. В своем поздравлении он отметил, что задержание преступной группы стало возможным благодаря длительной кропотливой и высокопрофессиональной оперативной работе «гвардейцев».

В августе этого года еще два сотрудника Агентства Безопасности ГВАРДИЯ - бойцы 74-го экипажа ГБР Анатолий Волгин и Николай Носатов - отличились в работе и получили за это награды.

Ночью 8 августа, выехав по тревоге в мастерскую по ремонту обуви и бытовой техники, они обнаружили истекавшего кровью мужчину, получившего ножевые ранения, и его приятеля с множественными переломами. «Гвардейцы» вызвали для пострадавших «Скорую помощь» и тем самым спасли им жизни.

А 28 августа этот же экипаж ГВАРДИИ в Октябрьском районе Новосибирска задержал пьяного мужчину, вооруженного пистолетом, которым он угрожал продавцу магазина.

Руководством Агентства Безопасности ГВАРДИЯ доблесть «гвардейцев» была отмечена - Анатолий Волгин и Николай Носатов получили благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки.