«Господдержка-2020»: успеть до ноября?

ЖК «Расцветай на Красном». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

В связи с этим сейчас самое время приобрести жилье в топовом жилом комплексе столицы Сибири на выгодных условиях.

ЖК «Расцветай на Красном» называют одной из главных премьер на рынке недвижимости Новосибирска. В пяти минутах ходьбы до метро «Заельцовская» и площади Калинина - крупнейшей транспортной и инфраструктурной развязки города - экологически благополучный район со сложившейся инфраструктурой, охраняемая ограниченная территория комплекса площадью более 9 гектаров, в перспективе - собственная школа и детский сад. Сочетание этих достоинств делает новый проект ГК «Расцветай» знаковым и уникальным для Новосибирска.

Первая очередь ЖК «Расцветай на Красном» состоит из трех монолитно-кирпичных домов: 18, 25 и 9 - 12 этажей. А это значит, что каждый найдет подходящее планировочное решение, соответствующее его жизненному сценарию.

ЖК «Расцветай на Красном». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

По программе «Господдержка-2020» квартиры в ЖК «Расцветай на Красном» можно приобрести по максимально выгодным условиям. Тем более что параметры льготной ипотеки изменились. Первоначальный взнос понижен с 20 до 15%, а максимальный размер кредита повышен до 6 миллионов. Теперь языком цифр: ежемесячный платеж при приобретении квартиры-студии площадью 26,52 кв. м в 18-этажной блок-секции - от 15 656,78* рубля. Изюминка этого жилья - два французских окна, благодаря которым комната наполняется светом и пространство выглядит более легким и свободным. Стоимость ипотечного взноса за двухкомнатную квартиру площадью 60,93 кв. м. в 25-этажной блок-секции будет равна 29 693,89** рубля. Французские окна, раздельный санузел, планировки, стремящиеся к квадратным формам, - основные преимущества этой квартиры. 32 393,34*** рубля - платеж по «Господдержке-2020» за трехкомнатную студию площадью 63,35 кв. м в 9 - 12-этажной блок-секции, здесь будущие новоселы по достоинству оценят два санузла и просторную кухню.

- Помимо комфортного проживания ЖК «Расцветай на Красном» привлекателен для инвестиционных вложений, - рассказывает аналитик рынка Сергей Николаев. - Дома нового жилого комплекса будут вводиться постепенно, и по мере развития инфраструктуры и благоустройства территории квартиры в течение 5 - 6 лет будут расти в цене существенно быстрее рынка.

ЖК «Расцветай на Красном». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

- Сейчас очень благоприятная ситуация для приобретения квартиры по программе «Господдержка-2020». В случае инвестиционных вложений после реализации объекта через пару лет вы погасите ипотечный кредит, и у вас еще останутся средства. Ведь, по данным аналитической службы ГК «Расцветай», в зависимости от конъюнктуры рынка в среднем квартиры в новостройках компании дорожают на 15% в год. Соответственно, за два года рыночная стоимость квартир в ЖК «Расцветай на Красном» увеличится на 30%. В момент сдачи первой очереди жилого комплекса с учетом ипотечных платежей чистый доход дольщиков составит 18% от первоначальной стоимости жилья, - прокомментировали в пресс-службе ГК «Расцветай».

ЖК «Расцветай на Красном» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил более 9 миллиардов рублей.

Подробную информацию о ЖК «Расцветай на Красном» можно узнать по телефону (383) 255-88-22.

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО «Россельхозбанк» и др.

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* Расчет сделан по программе «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры - 2,9 млн руб. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 15%.

** Расчет сделан по программе «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры - 5,5 млн руб. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 15%.

*** Расчет сделан по программе «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Стоимость квартиры - 6 млн руб. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - 15%.

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