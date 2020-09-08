«Она кричала: «Убейте их всех!»: семья школьной учительницы напала на соседей, чтобы те не свидетельствовали против них в суде

Антонина Ш. работает учителем начальных классов: по уверениям соседей, она организовал нападение. Но в итоге нападавших скрутили гости.. Фото: соцсети /ГУ МВД по Новосибирской области.

Драка произошла 5 сентября в двухквартирном частном доме в Кировском районе. Известно о ней стало из паблика «ЧП-Новосибирск», куда за помощью анонимно обратилась одна из участниц потасовки. Конфликт двух соседей, живущих за стенкой, закончился поножовщиной. В результате в больнице оказались четыре человека, один мужчина был экстренно прооперирован. В причинах конфликта разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Дом, где поссорились соседи. Фото: предоставлено Светланой С.

СВИДЕТЕЛИ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ

Давняя история, мягко говоря, натянутых отношений соседей длится с зимы.

Семья Светланы С. вынуждена делить вторую половину дома с семьей учительницы Антонины Ш. После смерти хозяина второй половины учительница, являющаяся сводной сестрой усопшего, заняла жилплощадь, якобы доставшуюся ей по наследству.

— Она просто выгнала дочь погибшего из этой квартиры, — говорит Светлана С. — По праву именно дочь — первая наследница, но Антонина решила иначе и захватила половину дома. Естественно, Татьяна (дочь погибшего. — Прим. ред.) подала в суд и попросила нас, соседей, быть свидетелями на заседании. Мы согласились.

С тех пор и началась эта война. Со слов соседки, учительница уже нападала на нее летом, избила. А потом сама же написала заявление в полицию и перевернула ситуацию наоборот.

— Я тогда даже написала в школу, где она работает учителем начальных классов, письмо. Женщина агрессивная, бросается на людей. Страшно, что такой человек работает с детьми, — поделилась с КП-Новосибирск Светлана С.

Орудие преступления. Фото: предоставлено Светланой С.

НА НОЖАХ

Последний конфликт случился в субботу вечером. У Светланы были гости — отмечали день рождения мужа.

Неожиданно дверь в квартиру открылась, и на пороге появились двое — муж и зять Антонины.

— В руках у них было несколько ножей, а за поясом — большой кинжал, — вспоминает Светлана. — Он кинулся сразу на моего мужа, а Антонина кричала: «Убейте их всех!» Хорошо, что в гостях у нас были взрослые мужики, они тут же бросились разнимать всех, и я с дочерью кинулась разнимать тоже...

Муж Светланы был ранен ножом в шею. Сама женщина получила порез руки, а дочка — ноги.

— Когда Антонина увидела, что мужа и зятя скрутили, начала кричать: «Помогите! Убивают!» — и вызвала полицию, — продолжает пострадавшая.

Муж Светланы получил ранение в шею. Фото: предоставлено Светланой С.

ОКАЗАЛИСЬ В ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕ

«Скорая помощь», прибывшая на место конфликта, доставила всех раненых в приемный покой 34-й городской больницы.

Раненого в шею мужчину тут же увезли на операционный стол. Женщин перебинтовали и успокоили, что их жизни ничего не угрожает.

— И я смотрю — по коридору идет сосед, которого мы обезвредили, — возмущается Светлана. — Его никто не задержал! У него оказалось сотрясение головного мозга, и он тут с нами оказался. Хороший шанс нас добить, так сказать.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт конфликта между соседями подтвердили.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — уточнили в ведомстве.

Потерпевшие теперь всерьез опасаются за свою жизнь, ведь обидчики живут за стенкой. К тому же суд, где Светлана собирается выступать в качестве свидетеля, состоится только 13 сентября.

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