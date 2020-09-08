«Агент Кэт» прошла полиграф и призналась, что должна была подменить золото на фальшивку

Екатерина осмелилась пройти детектор лжи. Фото: «На самом деле»/Первый канал.

29-летняя продавщица ювелирного салона «Диадема», которую ищет новосибирская полиция, прошла полиграф на программе «На самом деле». Запись вышла в эфир сегодня. На программе девушка отчасти призналась, что подозревала об участии в какой-то махинации. Ранее она заявляла, что считала себя тайным агентом, который должен был провести аудит ювелирной компании. Но под натиском экспертов ток-шоу сдалась.

Екатерина на ток-шоу сделала чистосердечное признание: золото должны были заменить на фальшивки. Фото:«На самом деле»/Первый канал

— Они золото забирают, а возвращают поддельное, — раскрыла схему, в которой участвовала, Катя, добавив: — Меня подставили. Обещали премию 750 тысяч…

Подельники девушку кинули, не дав взамен ничего — ни денег, ни подделок, и перестали брать трубку.

Также на программе выяснилось, что Екатерина — девушка с зависимостью, поэтому ей легко было манипулировать. Но Валерий пытался вытащить любимую из этой ямы. И до сих пор заступается за нее.

Валера прошел полиграф, который подтвердил: парень не знал, что его девушка замешана в преступной афере. Фото: «На самом деле»/Первый канал.

— Она — просто наивная девушка, — сказал КП-Новосибирск Валерий. Сейчас он готов предостеречь других доверчивых барышень от быстрого заработка, который может довести до тюрьмы. — Мы собираемся обратиться к блогерам, чтобы они рассказали нашу историю и об этих гастролерах, которые Катю подставили и поехали дальше. Нужно донести до общественности опасность этой преступной схемы, чтобы больше никто не пострадал. Если кто-то сейчас попал в эту ловушку, то мы хотим, чтобы они вовремя одумались.

КОНКРЕТНО

Что за преступная схема, из-за которой теперь отвечать девушке?

Девушек, ищущих работу, берут на крючок прожженные преступники. Они под видом официального работодателя заключают договор и просят устроиться на работу в интересующий их салон. Как правило, это не какая-то крупная сеть, а небольшой магазин или точка в торговом центре, без собственной службы безопасности. Девушку психологически обрабатывают, входят к ней в доверие и убеждают вынести товар. В данном случае — драгоценности, чтобы потом заменить их на поддельные. Жертва соглашается, обворовывает работодателя, отдает золото преступникам и в результате становится главной подозреваемой. Гастролеры тем временем успевают скрыться, сбыть золото и остаться безнаказанными. Вероятно, случай с сибирячкой не первый и в стране уже есть такие же девушки-продавцы.

ПЯТЬ НАИВНЫХ ВОПРОСОВ

Наши читатели следят за поисками Екатерины и Валерия, история кажется им настолько яркой, что многие в нее не верят. Мы постарались ответить на самые популярные вопросы, которые видим под своими заметкам.

1. Все-таки Катю и Валерия ищут? Или это пиар?

Екатерина — подозреваемая в уголовном деле о краже в особо крупном размере, и она находится в розыске. Ориентировка на нее, а также видео размещены на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области. Валерий, так как он помог ей скрыться, тоже находится в розыске, но не в качестве подозреваемого. Сам владелец ювелирного салона написал заявление именно на Екатерину.

2. Было ли застраховано золото?

По словам владельца «Диадемы» Александра Сморчкова, золото не было застраховано.

— Никакой страховки не было. Вы думаете, что ювелирный бизнес какую-то суперприбыль приносит? Это не так. А если платить еще и за страховку, то выгоды совсем никакой не будет, — говорит Александр.

3. Есть ли видео, как Катя сметает все с прилавка?

Магазин «Диадема» в формате островка в торговом центре находится не под прицелом видеокамеры. Есть только видео, на котором Катя и еще одна девушка идут со стороны салона с большими сумками и пакетами, покидают магазин и грузят сумки в автомобиль на парковке. В пакетах — драгоценности.

4. Сколько человек участвовало в этом ограблении?

По версии Екатерины, в ограблении участвовала она, ее куратор из тайной организации Александр, еще одна девушка по имени Настя и еще якобы охранник торгового центра по имени Андрей, который должен был их прикрывать и удалять видео с камер наблюдения, его Катя не видела. И скорее всего, последнего человека даже не существовало.

5. Почему директор магазина доверился приезжей девушке, у которой даже прописки в Новосибирске нет?

Екатерина не судима ранее. Хозяин магазина пробил ее на отсутствие судимости и успокоился. Кроме того, у девушки в трудовой книжке указан опыт работы в ювелирном салоне в Сочи. Как выяснилось, эту запись ей внесли подельники — организаторы ограбления.

— Я ее взял-то, потому что отчасти сам находился в безвыходном положении, мне срочно нужен был продавец. Я на всех сайтах разместил объявление — и мне позвонили. В больших торговых центрах и аренда высокая, и штрафы, поэтому нельзя было допустить простоя. У меня не было времени на раздумья, — признается директор «Диадемы» Александр.

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