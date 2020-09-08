«Потом меня прибьет вон к тем камням»: туристка напророчила свою смерть, снимая селфи на Алтае

Татьяна была уверена в своих силах, собираясь переплыть горную речку. Фото: соцсети.

42-летняя туристка из Новосибирска Татьяна Сульгина пропала во время опасного заплыва в Катуни в районе села Элекмонар на Алтае 3 сентября. Женщина попросила снять себя на видео для соцсетей. А накануне Татьяна сама разместила ролик на своей страничке в «Инстаграме», где выбирала место для заплыва. В том ролике многих подписчиков настораживает словно пророческая фраза Татьяны:

— Потом меня прибьет вон к тем камням через пару дней.

Будто знала, что случится беда. У Татьяны в период ее алтайских каникул было очень много фотографий и видео с рекой. Жизнерадостная женщина восхищается всем вокруг: солнышком, речкой, береговыми камнями, собачками, лошадьми. Но Катунь ее притягивает особенно — поэтому на кадрах много воды. Знакомые утверждают, что Татьяна хорошо плавала, но до сих пор не понимают, почему она решила покорить это бурное течение. Не могла не понимать, что это опасно.

Жизнерадостная сибирячка отдыхала на Алтае со знакомыми. Фото: соцсети.

— Спасательного жилета-то нет, — говорит туристка за кадром на предпоследнем видео. — Отец, о май гад! Твоя дочь, как всегда, с ума сходит!

А последний ролик снимала школьница, которая также отдыхала на Алтае. Снимала по просьбе Татьяны. Та восхищенно кричала из воды:

— Вообще! Офигеть!

А потом начала скрываться под водой. Девочка испугалась и побежала звать на помощь на ближайшую базу отдыха. Когда сотрудники базы прибежали на место, Татьяны в воде уже видно не было.

— Учитывая показания свидетелей, которые описывают происшествие как случайное утопление, женщина считается погибшей при очевидных обстоятельствах. Уголовное дело не возбуждалось, — рассказала КП-Новосибирск инспектор группы информации и общественных связей МВД по Республике Алтай Любовь Николаева.

Спасатели уже исследовали не только акваторию реки, но и береговую линию протяженностью более 30 километров с двух сторон. Ни живой, ни мертвой сибирячку не обнаружили.

— Поисковые работы продолжаются, — сообщили в МЧС по Республике Алтай. — Мы обращаемся к многочисленным туристам, гостям нашего региона. Возможно, у себя на родине вы переплывали реки и озера, которые значительно шире. Но Катунь — горная река, ее истоки находятся на леднике. Вода в Катуни холодная, 10 — 15 градусов, при такой температуре огромный риск подвергнуться судорогам. Дно каменистое, течение очень бурное, особенно подводное, с ним невозможно справиться. Жители Алтая в Катуни не купаются!

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