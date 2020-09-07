Новосибирске, последние новости на 8 сентября 2020 года: новый рекорд и открытие театров

Крупнейший оперный театр Сибири открывает сезон 19 сентября Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 сентября 2020 года обнадеживают: за сутки в регионе ни один пациент с COVID-19 не умер: такое произошло впервые за 4 месяца. Однако за день врачи выявили 50 новых заболевших среди жителей региона. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области было зарегистрировано 11777 случаев COVID-19, в том числе заразились 696 детей. По данным общероссийского рейтинга «Яндекса», Новосибирская область занимает 20-е место среди регионов по уровню заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 8 сентября 2020 года

БОЛЕЕ 10,5 ТЫСЯЧ ВЫЛЕЧИЛИСЬ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 48 пациентов после выздоровления от COVID-19. Общее количество излечившихся с начала вспышки заболевания выросло до 10518 человек.

ЗА СУТКИ НИКТО НЕ УМЕР

В Новосибирске пациенты перестали умирать от коронавируса каждый день. Впервые за последние четыре месяца ни один пациент не погиб за прошедшие сутки. Общее число смертей в регионе составляет 378 человек.

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАТ

Один из крупнейших театров России - НОВАТ - вновь открывает театральный сезон. Первой оперой после коронавируса станет «Иоланта» на музыку Чайковского, премьера запланирована на 19 сентября. Драматические театры и театр музкомедии также готовятся к открытию сезона в сентябре.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 50 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru