«С жителями Академгородка нельзя так поступать»: замминистра науки РФ приехал в Новосибирск из-за коммунального скандала

Автор фото: Екатерина Таран

Настоящие коммунальные страсти разыгрались в сентября в Академгородке. Жители взбунтовались, узнав про увольнение директора местной коммунальной организации ФГБУ «ЖКУ ННЦ» Виталия Михеева. Депутаты горсовета Ирина Путинцева и Наталья Пинус устроили митинг в поддержку Михеева, а также организовали сбор подписей под письмом министру науки и высшего образования РФ (учреждение входит в структуру министерства).

- На этой неделе у меня состоялся телефонный разговор с министром Валерием Фальковым, которому я объяснила, что жители Академгородка требуют объяснений: за что был уволен старый директор и почему на его место назначили топ-менеджера конкурирующей коммунальной организации «Мой коммунальный стандарт». С жителями Академгородка нельзя так поступать: мы готовы к диалогу и считаем, что если к работе Михеева были претензии – нам обязаны о них рассказать открыто, - рассказывает депутат Ирина Путинцева.

В пятницу в Новосибирск по поручению Фалькова прилетел замминистра Петр Кучеренко. Депутаты передали ему письмо, которое подписали почти 700 человек, на встрече чиновника с коллективом коммунального учреждения.

- Я думаю, что потребителя мало беспокоит фамилия руководителя управляющей организации. Важно, чтобы услуги были качественными, оказывались в срок, а жители были довольны. Это важнейшая задача, которая должна решаться независимо от того, кто возглавляет организацию, - отметил Петр Кучеренко. Он также добавил, что министерство имело право уволить директора без объяснения причин, и у него были на то веские причины. - Да, безусловно – это большая недоработка наших кадровых служб, что этот вопрос не был отработан не только с коллективом, но и с жителями.

Автор фото: Екатерина Таран

Замминистра поблагодарил за инициативность депутата Ирину Путинцеву, пошутив, что «решение проблемы взвалили на женские плечи». По словам Кучеренко, получив ее просьбу разобраться в ситуации в министерстве решили еще раз взвешенно изучить вопрос и принять окончательное кадровое решение. Не исключено, что в ближайшее время на конкурсной основе будет выбран новый исполняющий обязанности директора «ЖКУ ННЦ».

- Вас, депутатов, я прошу проконтролировать этот процесс, чтобы эта процедура прошла максимально открыто и, условно говоря, не утонула в бюрократии, - обратился Петр Кучеренко к Наталье Пинус и Ирине Путинцевой.